Novák Csanád és a haverok: nem lesz barátságos meccs!

Villanyfény, tv-közvetítés az M4 Sporton – szóval a Gyirmót–Honvéd Mol Magyar Kupa-mérkőzés kedden este minden körítést megkap. A győri klubnál bizakodva várják az élvonalban utolsó helyen álló fővárosi együttes elleni kupacsatát, amely a legjobb tizenhat közé jutásról hivatott dönteni, s azért is optimisták, mert szombaton remek meccsen hátrányból egyenlítettek – 3–3 lett a vége – az NB II egyik legjobb formában futballozó csapata, a Soroksár SC ellen. A hazai gólok sorát ki más, mint Novák Csanád nyitotta meg, a rutinos csatár immár a tiszakécskei Myke Ramos társaságában nyolc találattal vezeti a góllövőlistát.

„Valóban rendkívül nehéz bajnokin vagyunk túl – mondta a Gyirmót FC Győr 32 éves, s igencsak gólerős csatára. – Vasárnap lazább edzést tartott a Weitner Ádám vezetőedző irányította szakmai stáb, hétfőn azonban már a Honvéd elleni taktikát gyakoroltuk. Ahogyan a bajnokságban szereplő ellenfelek, úgy a Honvéd játékát is elemeztük, a célunk egyértelműen az, hogy a legjobb tizenhat közé kerüljünk. Egyébként karrierem során nem először futballozom a kispestiek ellen, az élvonalban, az NB II-ben is szereztem gólt ellenük, remélem, kedd este is betalálok. Több ismerős játszik a vendégeknél, volt idő, amikor Baki Ákossal és Hangya Szilveszterrel is egy csapatban futballoztam, most azonban ellenfélként találkozom a haverokkal. Fontosnak tartjuk a meccset, s nemcsak azért, mert az országban bárki láthatja a közvetítést, hanem azért, mert a továbbjutás a célunk.”

S ha már a kupameccs…

A szombati bajnoki mérkőzés szünetében szerény ünnepséggel emlékeztek meg a gyirmótiak arról, hogy huszonöt évvel ezelőtt az akkori amatőr együttesük Szabad Föld Kupát nyert, s ez a régi siker is muníciót ad ahhoz, hogy a csapat most a lehető legmesszebb szeretne jutni a Magyar Kupában. A klubnál abban is bíznak, hogy sokan szurkolnak majd a Honvéd elleni kedd esti meccsen, s ennek érdekében a keret két ismertebb labdarúgója, a 36-szoros válogatott Kalmár Zsolt, valamint Szegi Vince a gyirmóti, illetve győri iskolákat felkereste, s a toborzás eredményeképpen a rendezők iskolai szektort nyitnak az Alcufer-stadionban, ráadásul azok a szurkolók, akik jegyet váltottak a Soroksár elleni bajnokira, megtekinthetik a 19 órakor kezdődő kupamérkőzést is.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a legjobb 16 közé jutásért)

KEDD

12.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II)

19.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

SZERDA

12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

CSÜTÖRTÖK

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)