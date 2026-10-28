Két bicskei játékos is betalált, mégis 1–1-re állnak a Ferencváros ellen

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Bicskei TE–Ferencvárosi TC 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Bicske, Bicskei TC Sporttelep. V: Ujhelyi
Bicske: Baráth Bence – Cserkuti, Molnár S., Czumbil, Tifán-Péter – Fodor T., Hirman, Király P. – Nemes, Herczeg Z., Erdey. Vezetőedző: Csordás Csaba
A kispadon: Schneider (k.), Rigó, Nyúl, Grünfeld, Csordás H., Knolmár, Iványi, Mohai, Lippai T., Némethk K., Balázs B.
Ferencváros: Varga Á. – Nagy Olivér, Raemaekers, Zohoré, Cadu – Nagy Ádám – Arzani, Bagi, Rommens, Levi – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Őri (k.), Corbu, Maiga, Madarász, Mariano Gómez, Osváth, Nagy Barnabás, Bero, Pappoe, Zachariassen, Yusuf, Birmancsevics
Gólszerző: Király P. 17., ill. Fodor T. 5. – öngól
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