Két bicskei játékos is betalált, mégis 1–1-re állnak a Ferencváros ellen

2026.10.28. 12:21
null
Bagi Ádám is lehetőséget kap a Bicske elleni kupamérkőzésen a FTC-ben (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
FTC Magyar Kupa Fradi Mol Magyar Kupa Bicske Ferencváros
A Mol Magyar Kupa 4. fordulójában Bicskére látogat a Ferencváros – élőben az NSO-n!

 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) 
Bicskei TE–Ferencvárosi TC 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Bicske, Bicskei TC Sporttelep. V: Ujhelyi
Bicske: Baráth Bence – Cserkuti, Molnár S., Czumbil, Tifán-Péter –  Fodor T., Hirman, Király P. – Nemes, Herczeg Z., Erdey. Vezetőedző: Csordás Csaba
A kispadon: Schneider (k.), Rigó, Nyúl, Grünfeld, Csordás H., Knolmár, Iványi, Mohai, Lippai T., Némethk K., Balázs B.
Ferencváros: Varga Á. – Nagy Olivér, Raemaekers, Zohoré, Cadu – Nagy Ádám – Arzani, Bagi, Rommens, Levi – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Őri (k.), Corbu, Maiga, Madarász, Mariano Gómez, Osváth, Nagy Barnabás, Bero, Pappoe, Zachariassen, Yusuf, Birmancsevics
Gólszerző: Király P. 17., ill. Fodor T. 5. – öngól

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

FTC Magyar Kupa Fradi Mol Magyar Kupa Bicske Ferencváros
Legfrissebb hírek

Mol Magyar Kupa: vezet az MTK és a KTE – élő eredménykövető

Labdarúgó NB I
1 órája

Kubatov Gábor: Engem nem lehet megzsarolni

Labdarúgó NB I
1 órája

A kupaarany emléke is hajtja előre a diósgyőrieket

Labdarúgó NB I
4 órája

Sebezhető védelmek az NB I-es kuparangadón

Labdarúgó NB I
6 órája

Bicskén a fradisták már ismerős arcok

Labdarúgó NB I
6 órája

Megvan a Ferencváros új elnöksége, Kubatov Gábor maradt az elnök

Labdarúgó NB I
16 órája

A kupában sem megy: a másodosztályú Gyirmót otthonában esett ki a Kispest-Honvéd

Labdarúgó NB I
16 órája

FTC-elnökválasztás előtt: „Szerintem bábjáték lesz”; „Kubatov rendkívül sikeres klubelnök” – videó

Labdarúgó NB I
20 órája