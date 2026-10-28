Bicskén a fradisták már ismerős arcok

Kevés NB III-as csapat mondhatja el, hogy hat év alatt háromszor is a Ferencváros ellen készülhet kupamérkőzésre, Bicskén azonban lassan visszatérő vendégnek számítanak a zöld-fehérek. A helyieknek már a 32 közé jutás is nagy sikert jelent a Mol Magyar Kupában, ennek legutóbb 2022-ben örülhettek, amikor szintén az FTC állította meg a Bicskét. A sorsolás különös kegye, hogy 2020-ban és 2022-ben is az ország legnépszerűbb futballcsapatát fogadhatták, előbb 5–0-s, majd 2–0-s vereséget szenvedve – szerdán ismét megtelhet a lelátó, és újabb emlékezetes délután várhat a klubra.

A Ferencváros szempontjából egészen más a mérkőzés tétje, Borbély Balázs vezetőedző együttese a sorozatterhelés kellős közepén jár. Az októberi válogatottszünet és a novemberi pauza között kilenc tétmérkőzés szerepel a programjában, amelyek közül az NB III Északnyugati csoportjának tabelláján kilencedik helyen álló Bicske elleni MK-csata a hatodik lesz. A zöld-fehérek vasárnap a Paksot fogadják, november 5-én a Milan otthonában lépnek pályára az Európa-liga alapszakaszában, három nappal később pedig az erőltetett menet zárásaként a Vasashoz mennek. Mivel ilyen tempó mellett minden pihenőnapnak jelentősége van, borítékolható a tartalékos kezdőcsapat – ahogy szeptemberben, a DEAC elleni 7–0-s idegenbeli kupagyőzelem alkalmával is.

Az igazán érdekes kérdés talán az, hogy a fiatalok közül ki mennyi lehetőséget kap. Jó esély kínálkozik arra, hogy Bagi Ádám Bicskén a kezdő tizenegy tagja lesz. A húszéves futballista a bajnokságban gyakran kap esélyt a bizonyításra, az ETO FC elleni szeptemberi rangadón fontos gólt fejelt, ám a teljesítménye nem volt meggyőző a támadósorban, helyette a szakmai stáb inkább a középpályás Madarász Ádámot erőltette az elmúlt hetekben a fiatalszabályosok közül. Lakatos Csongor a debreceni kupameccsen végig a pályán volt, gólt is szerzett, ugyanakkor csak 147 perc jutott neki az évad során, úgyhogy nem volna meglepő, ha ismét ott lenne a védelemben. Varga Zétény öt mérkőzésen 182, Szabó Szilárd egyetlen meccsen 56 percet játszott eddig, így nekik is fontos lehetőséget kínálhat a kupamérkőzés, ahogy a fiatalszabályból már „kinövő” Nagy Olivér ugyancsak számításba jöhet.

A keret külföldi labdarúgói közül is többen reménykedhetnek abban, hogy pályára lépnek. A mostanában kevesebbet játszó Philippe Rommensnek jól jöhet a meccsterhelés, Jonathan Levire a DEAC elleni két gólpassza és gólja után ismét fontos szerep hárulhat, és a sérüléséből nemrég visszatérő Lenny Joseph is gyaníthatóan kap néhány percet.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) – élő eredménykövető!

12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtökön játsszák

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kedden játszották

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1