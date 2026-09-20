Borítékolható, hogy lesz dolga a kapusoknak a Hungária körúton

NEM LESZ 0–0. Tavasszal az ETO FC a bajnoki címért folytatott küzdelme során az egyetlen hullámvölgyét márciusban élte meg, akkor például a rossz formában futballozó MTK Budapest ellen váratlanul gól nélküli döntetlenre végzett. A fővárosiaknál kisebb változások, a győrieknél hatalmas felfordulás zajlott a nyáron, így részleteiben felesleges jobban elemezni az akkori összecsapást, viszont várhatóan gólokban gazdag meccs­re lehet számítani. Az eddigi hét forduló alatt a hazaiak tizennégy gólt szereztek, 15.26 várható góllal (xG), vagyis még némi alulteljesítés is megfigyelhető a támadások befejezését illetően. Az MTK-nál két csapat termelt több várható gólt a helyzetei alapján a Cube adatai alapján, a Puskás Akadémia 15.96-ot, (de ennél hat góllal kevesebbet lőtt a valóságban), és a vasárnapi ellenfél, az ETO (15.61).

A győriek vezetőedzője, Efraín Juárez lassan két hete együtt dolgozhat a teljes keretével, ráadásul Zseljko Gavrics Azer­bajdzsánba szerződése meghiúsult, ezért még egy kiváló képességű támadóval számolhat a szakvezető (a játékossal kapcsolatban, persze, kérdés, sikerül-e motiválni azok után, hogy ilyen furcsán zárult a tervezett klubváltása…). A mexikói edző a Karcag elleni kupameccsen kipróbálta Jewison Bennette-et, Nicolae Rotarut, Viktor Djukanovicsot és Luka Kulenovicot egyszerre a pályán, és már lassan az sem meglepetés, hogy a szupercsere, Huszár Marcell is betalált a hajrában.

Az 5–1-es eredmény ellenére ismét riasztó képet mutatott a védekezés, a második félidőben kevésen múlt, hogy 0–3-ról visszakapaszkodjon a másodosztályú együttes. Az ETO várható kapottgólmutatója a bajnokságban meccsenként 2.24, ami rendkívül gyenge, a második legrosszabb az egész mezőnyben a Paks előtt, ehhez képest csak kilencet kapott, ami holtversenyben a második legjobb adat. Egyáltalán nem támad le a címvédő, de a kapu elé húzódva sem hatékony a védekezése, nem sikerül meggátolni a beadásokat, és a lövéseket sem – Samuel Petrás nem véletlenül lett a klub szavazásán augusztus hónap legjobbja. Márpedig az MTK stílusának tökéletesen megfelel ez a felfogás, főleg, ha ennyire nem működik.

Persze a fővárosiak védekezése sem életbiztosítás, meccsenként 1.78 várható kapott gól szerepel a statisztikában, Demjén Patriknak már 12-szer kellett kihalásznia a hálójából a labdát a szezonban, és súlyos egyéni hibák is nehezítik a csapat helyzetét. A Kisvárda ellen például Ilia Beriasvili és Kovács Patrik is senkitől sem zavartatva adta el a labdát, mindkét helyzet gólt eredményezett, a vége meg vereség lett (1–2). Pinezits Máté számíthat jó idényt futó támadóira, Kerezsi Zalánra és a válogatott kerettag Jurek Gáborra, a két csapat jelenlegi állapotát tekintve pedig esélyesként várhatja a címvédőt a Hungária körúton.

NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) 2–4

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)