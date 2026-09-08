Kovácsréti Márknak kevés hiányzott a mesterhármashoz – ő is ott van az NB I 7. fordulójának álomcsapatában

Három extra teljesítményt láttunk a 7. fordulóban: Adrián Guerrero, Kovácsréti Márk és Szendrei Ákos közül utóbbi kettő az előző csapata ellen parádézott.

Kezdjük a debreceniek spanyol védőjével, Adrián Guerreróval, aki hatalmas harcot vívott Pakson a hazaiak végig aktív szélsőjével, Győrfi Milánnal, ám nemcsak védekezett, rengeteg felfutással, legtöbbször sprintben közlekedve is segítette a Lokit. Csapata első góljához az ő beadása kellett, majd amikor 2–1-es vezetésnél a levegőben lógott a rivális egyenlítő találata, remek beindulás végén duplázta meg az előnyt. A kispadon kezdte az idényt, az első két mérkőzésen csak csereként számítottak rá, ám azóta biztos pontnak számít a debreceni védelem bal oldalán.

Kovácsréti Márk a nyáron két és fél év nyíregyházi szereplés után érkezett a Vasashoz, és bár az angyalföldiek valamennyi meccsén kezdett, egészen péntekig nem volt gólja. A Spartacus ellen a vendégek 1–0-s vezetésénél előbb gólpasszt adott Koszta Márknak, majd amikor már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul az első játékrész, pazar rúgótechnikáját megcsillogtatva óriási gólt rúgott szabadrúgásból. Miután egyenlített az ellenfél, a kapust is kicselezve szerzett újabb szépségdíjas találatot, és ha nem a lécen csattan a távoli bombája, három góllal zárhatta volna a párharcot.

A paksiak saját nevelésű futballistája, Szendrei Ákos nyáron szerződött Debrecenbe, mindjárt a második bajnokiján, Újpesten megszerezte az első gólját, ugyanakkor hiába látszott minden megmozdulásán, hogy érzi a kaput, a lehetőségei kimaradtak. Pakson alig öt percre volt szüksége ahhoz, hogy tökéletes helyzetfelismeréssel a kapuba „stukkolja” a labdát, a második lehetőségét pedig annak ellenére gólra váltotta, hogy Dénes Vilmos bepasszolt labdája a háta mögé érkezett. A második félidő elején volt egy lövése, amelynél nem sokat tévedett, vagyis főszerepet játszott a DVSC idénybeli második győzelmében.

És akkor a többiek.

A kapusok közül ezúttal Plamen Andreev került be a forduló válogatottjába, nem véletlenül. A Loki bolgár labdarúgója két hatalmas védést is bemutatott, mind a kétszer kulcspillanatban. Már vezetett a csapata, amikor Szalai József fejesét védte bravúrral, aztán 2–1-nél ugyanez volt a helyzet Haraszti Zsolt lövésénél – talán mondani sem kell, nagyon nem volt mindegy, hogy 1–1 helyett nem sokkal később 0–2, majd 2–2 helyett 1–3 lett az állás…

Ami az előtte felálló hátsó alakzatot illeti, Osváth Attila újra bekerült, ezúttal gólpasszal segítette a Ferencvárost az Újpest elleni derbin, és a másik oldalon is akadt kimagasló teljesítmény, mégpedig Patrizio Stronatié. Gyanítjuk, ha a cseh védő az első játékrész hajrájában nem eszmél Horváth Krisztofer kapufájánál, és nem szépít, csapata kétgólos hátrányból nem tudott volna visszajönni, és az FTC-é lett volna a három pont. Miljan Krpics rendkívül kiélezett helyzetben, a hosszabbítás nyolcadik percében tudott higgadt maradni, tizenegyesből lőtt gólja három pontot ért.

Nincs olyan mérkőzés, amelyen Urblík József lefelé lógna ki a Vasasból, a Nyíregyháza ellen is vezérként futballozott, Matija Ljujics pedig az Újpest Ferencváros elleni pontszerzéséért tett sokat.

A támadósor két szélére is a derbi adta a játékosokat: az egyik oldalra Aljosa Matkót, a másikra Bamidele Yusufot. Az előző idény társgólkirálya 2–1-es ferencvárosi vezetésnél a legjobb ütemben érkezett a Dibusz Dénes által bravúrral kiütött labdára, és eltüntette az Újpest hátrányát, a Ferencváros nigériai labdarúgója pedig még gól nélküli állásnál mutatta meg, milyen a tökéletes helyzetfelismerés.

A 7. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 6063

AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4307

7. FORDULÓ

Szeptember 4., péntek

Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2

Szeptember 5., szombat

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 1–2

Paksi FC–Debreceni VSC 2–4

Szeptember 6., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1–0

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–2

ETO FC–Kispest-Honvéd FC 3–2