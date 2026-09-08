Antonelli a monzai sikere után már második az olasz örökranglistán
A HÉT NYERTESE. Motorcsere miatt csak az utolsó sorból, a 19. helyről rajtolt, mégis megnyerte az Olasz Nagydíjat Kimi Antonelli, aki ezzel 66 pontra növelte előnyét a világbajnokságban. A pályán 26 előzést bemutató olasz idei és pályafutása hetedik győzelmét aratta. A 19. helynél hátrébbról indulva csak John Watson nyert versenyt, 1983-ban Long Beachben a 22. rajtkockából diadalmaskodott a McLaren-Forddal.
A HÉT ELŐZÉSE. Amikor Lance Stroll Aston Martinja leállt a pályán a verseny felénél, virtuális biztonsági autós időszakot rendeltek el, amit kihasználva többek között Kimi Antonelli kereket cserélt, friss közepesen kemény gumikat kapott, míg George Russell kint maradt a pályán a keményekkel. Toto Wolff elmondása szerint a szimulációk alapján az adatok azt sugallták, hogy Antonelli nem éri utol a csapattársát. Csakhogy az olasz gyorsan felzárkózott, és a hajrában utolérte csapattársát. Először az első kanyarkombinációban próbálta meg megelőzni Russellt, de a poros ívre kerülve a kavicságyba sodródott, és időveszteséggel tért vissza a pályára. Másodszor sokkal bölcsebb volt, az Ascari előtt előzte meg Russellt, és a bal-jobb-bal kombinációban a frissebb gumikon olyan előnyt autózott ki, hogy az angolnak esélye sem volt visszavágni. Antonelli a 37. F1-es futamán hetedik győzelmével beérte az örökranglistán Russellt, aki már 165 nagydíjrajton is túl van.
A HÉT HAZAFIA. Antonelli a hetedik futamgyőzelmével már egyedül áll a második helyen az olasz örökranglistán, miután maga mögött hagyta Riccardo Patresét. Egyedül a kétszeres világbajnok Alberto Ascari előzi meg, ő 13 F1-es vb-futamot nyert meg. Ludovico Scarfiotti 1966-os monzai sikere óta első olaszként nyert vb-futamot Monzában. Antonelli a 37. pilóta, aki a hazai versenyén diadalmaskodott (Giuseppe Farina, Alberto Ascari és Scarfiotti után a negyedik olasz), legutóbb ez Lando Norrisnak sikerült a tavalyi Brit Nagydíjon. A rekorder Lewis Hamilton kilenc silverstone-i diadallal. A Monzát elárasztó Ferrari-szurkolók bizonyára a Hamilton-győzelemnek is örültek volna, de láthatóan Antonelli sikere miatt sem keseredtek el.
A HÉT MEGLEPETÉSE. A szombati időmérőn mindenki megdöbbenésére Pierre Gasly szerezte meg a pole pozíciót az Alpine volánjánál. A francia a 191. nagydíján lett rajtelső, ennél hosszabb ideig csak Sergio Pérez várt az első pole-jára, ő a 216. versenyén örülhetett. Gasly és az Alpine az első francia kombináció a pole-ban Patrick Tambay és a Renault 1984-es franciaországi pole-ja óta, és az első francia rajtelső Jean Alesi óta – ő 1997-ben szintén Monzában indult a pole-ból az Alpine jogelődje, a Benetton volánjánál. Gasly a 10. francia rajtelső, és kilenc elődjéhez hasonlóan ő sem tudta győzelemre váltani karrierje első pole-ját (Patrick Depailler és Alain Prost került a legközelebb, mind a ketten másodikak lettek), hetedikként ért célba.
A HÉT REKORDJA. Pierre Gasly rekordot is döntött, a 2020-as monzai győzelme és 2026-os monzai pole-ja között 2191 nap telt el. Eddig Rubens Barrichello volt az, akinek a legtovább kellett várnia a két első között, az 1994-es Belga Nagydíjon elért pole-ja után 2163 nappal nyerte meg a 2000-es Német Nagydíjat. És még egy érdekesség: Jody Scheckter után Gasly a második pilóta, aki az első pole-ját és az első győzelmét ugyanazon a pályán jegyezte, de nem ugyanabban az évben. A dél-afrikai az 1974-es Svéd Nagydíjon nyert először, és két évvel később ugyanúgy Anderstorpban szerezte meg az első pole-ját.
A HÉT BALESETE. Az Olasz Nagydíjat legutóbb 2020-ban kellett megszakítani piros zászlóval, amikor Charles Leclerc a Ferrarijával a Parabolicában a gumifalba csúszott. A mostani verseny második körének végén ugyanez történt, a monacói 170 kilométer per órás sebességgel csapódott a gumik közé, mintegy 50G erőhatás érte a becsapódáskor. Előtte a rajnál csapattársa, Lewis Hamilton mellett fordult az egyes és a kettes kanyarba, az angol emiatt le is sodródott az útról, visszaesett, és végül csak hatodik lett a két Mercedes, Verstappen és a két McLaren mögött. Bosszantotta az első körös koccanás, de elismerte, hogy a feljavított Ferrari-motorral sem volt versenyképes a fő riválisokkal szemben.
A HÉT KÍNOS JUBILEUMA. Lance Stroll lett az első pilóta az F1 történetében, aki százszor kiesett az időmérő első szakaszában. A kanadai pilótának ez a tizedik idénye, és kilencben legalább ötször búcsúzott a Q1-ben. A rekord egy idényen belül 15, ezt 2018-ban és 2025-ben érte el, de mivel idén eddig egyszer sem került be a Q2-be, és papíron még tíz futam hátravan, bizonyára egyéni csúcsot dönt. Egyedül a 2020-as idényben teljesítette hibátlanul az összes első szakaszt az időmérőkön, sőt, Törökországban a pole pozícióba repítette a rózsaszín Racing Pointot.
A HÉT HASONLATA. Max Verstappen ismét emberfeletti teljesítményt nyújtott, dobogós lett azzal a Red Bull-lal, amelynek másik példányával Liam Lawson a tavalyi Juki Cunodát idézte a mezőny végén. A tavalyi győztes a futam elején átmenetileg vezetett is, de a hajrában nem tudta tartani a lépést a két Mercedesszel. „Amíg használhattam az előzési üzemmódot, volt esélyem, de az élre kerülve ez megszűnt, és úgy mentek el mellettem, mintha teknős lettem volna. A féktávokon jó az autónk, így néha visszatámadtam, ami élvezetes volt, de a Mercedes motorprogramozása sokkal hatékonyabb, ami összességében bosszantó” – fogalmazott Verstappen.
A HÉT PONTSZERZÉSE. Isack Hadjar kézsérülése miatt egymás után a második versenyen kapott lehetőséget az RB-nél Cunoda Juki, aki ezúttal már pontot is szerzett új csapatának (és a hét végén Madridban is lehetőséget kap). Csakhogy az Audi rámutatott, hogy a verseny újraindításakor az FIA hibázott, amiért nem büntette meg a japán versenyzőt, és jelezték is óvási szándékukat. Charles Leclerc balesete után piros zászlóval megszakították a versenyt, az újraindulásnál az első felvezető kör után újat rendeltek el, mert Cunoda rossz rajtkockába állt, és utólag ment át a pálya másik oldalára, ahol ferdén állt meg. Az Audi rámutatott, hogy a szabálykönyv szerint az ilyenkor hibázó versenyzőt az új felvezető kör végén a bokszutcába kellene parancsolni, de ez nem történt meg. Az FIA azzal indokolta a döntést, hogy Cunoda végül is jó helyre állt be, de a versenyigazgató saját megnyugtatása miatt rendelt el második felvezető kört. Az Audi örülne az utólagos büntetésnek, mert Bortoleto hét másodperces lemaradással lett 11.
A HÉTVÉGE VITÁJA. Monzában kifejezetten mozgalmas versenyt láthattunk rengeteg előzéssel, az idei energiavisszanyerő hajtóműrendszer hiányosságaihoz szokott nézők is élvezhették a pályán történteket. Stefano Domenicali, az F1 igazgatója sosem ismerte el, hogy ártott az F1-nek az új hajtásláncok bevezetése, és az Olasz Nagydíj után is lelkesen értékelt. „Sokan mondták a verseny előtt, hogy egymás mögött fognak vonatozni a versenyzők, mert nem lehet előzni. Ehhez képest elképesztően jó csatákat láttunk” – fogalmazott az olasz sportvezető. A pilóták azért igyekeztek leszögezni, hogy ami kívülről tényleg jó móka lehetett, az autóban ülve bosszantó pillanatokat okozott. Max Verstappen mellett a McLaren párosa volt kritikus. „Részben érdekes volt, de Monza nem erről szólt eddig. Most minden előzés azon múlt, hogy ki mikor milyen gombot nyomott meg” – fogalmazott Lando Norris. „Össze-vissza jojóztunk megint a pályán, nehéz volt megfejteni, mikor mit kell tenni, hogyan csatázz úgy, hogy ne veszíts túl sok időt a pályán” – tette hozzá Oscar Piastri.
OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|George Russell
|Mercedes
|3.857 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.718 mp h.
|4.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|19.056 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|19.253 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|24.655 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|27.351 mp h.
|8.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|45.136 mp h.
|9.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|47.353 mp h.
|10.
|Cunoda Juki
|Racing Bulls-Ford
|58.187 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:05.187 p h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:06.187 p h.
|13.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1:14.117 p h.
|14.
|Liam Lawson
|Red Bull-Ford
|1:15.609 p h.
|15.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.958 p h.
|16.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|26
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|23
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|267
|2.
|George Russell
|201
|3.
|Lewis Hamilton
|191
|4.
|Lando Norris
|171
|5.
|Charles Leclerc
|155
|6.
|Max Verstappen
|127
|7.
|Oscar Piastri
|106
|8.
|Isack Hadjar
|71
|9.
|Liam Lawson
|51
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|29
|12.
|Franco Colapinto
|21
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Nico Hülkenberg
|6
|16.
|Carlos Sainz
|6
|17.
|Alexander Albon
|5
|18.
|Esteban Ocon
|3
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|468
|2.
|Ferrari
|346
|3.
|McLaren-Mercedes
|277
|4.
|Red Bull-Ford
|204
|5.
|Racing Bulls-Ford
|75
|6.
|Alpine-Mercedes
|62
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|16
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00