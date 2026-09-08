Antonelli a monzai sikere után már második az olasz örökranglistán

A HÉT KÍNOS JUBILEUMA. Lance Stroll lett az első pilóta az F1 történetében, aki százszor kiesett az időmérő első szakaszában. A kanadai pilótának ez a tizedik idénye, és kilencben legalább ötször búcsúzott a Q1-ben. A rekord egy idényen belül 15, ezt 2018-ban és 2025-ben érte el, de mivel idén eddig egyszer sem került be a Q2-be, és papíron még tíz futam hátravan, bizonyára egyéni csúcsot dönt. Egyedül a 2020-as idényben teljesítette hibátlanul az összes első szakaszt az időmérőkön, sőt, Törökországban a pole pozícióba repítette a rózsaszín Racing Pointot.

A HÉT HASONLATA. Max Verstappen ismét emberfeletti teljesítményt nyújtott, dobogós lett azzal a Red Bull-lal, amelynek másik példányával Liam Lawson a tavalyi Juki Cunodát idézte a mezőny végén. A tavalyi győztes a futam elején átmenetileg vezetett is, de a hajrában nem tudta tartani a lépést a két Mercedesszel. „Amíg használhattam az előzési üzemmódot, volt esélyem, de az élre kerülve ez megszűnt, és úgy mentek el mellettem, mintha teknős lettem volna. A féktávokon jó az autónk, így néha visszatámadtam, ami élvezetes volt, de a Mercedes motorprogramozása sokkal hatékonyabb, ami összességében bosszantó” – fogalmazott Verstappen.

Verstappen nem bírt a két Mercedesszel (Fotó: Getty Images)

A HÉT PONTSZERZÉSE. Isack Hadjar kézsérülése miatt egymás után a második versenyen kapott lehetőséget az RB-nél Cunoda Juki, aki ezúttal már pontot is szerzett új csapatának (és a hét végén Madridban is lehetőséget kap). Csakhogy az Audi rámutatott, hogy a verseny újraindításakor az FIA hibázott, amiért nem büntette meg a japán versenyzőt, és jelezték is óvási szándékukat. Charles Leclerc balesete után piros zászlóval megszakították a versenyt, az újraindulásnál az első felvezető kör után újat rendeltek el, mert Cunoda rossz rajtkockába állt, és utólag ment át a pálya másik oldalára, ahol ferdén állt meg. Az Audi rámutatott, hogy a szabálykönyv szerint az ilyenkor hibázó versenyzőt az új felvezető kör végén a bokszutcába kellene parancsolni, de ez nem történt meg. Az FIA azzal indokolta a döntést, hogy Cunoda végül is jó helyre állt be, de a versenyigazgató saját megnyugtatása miatt rendelt el második felvezető kört. Az Audi örülne az utólagos büntetésnek, mert Bortoleto hét másodperces lemaradással lett 11.