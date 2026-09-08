Nemzeti Sportrádió

Antonelli a monzai sikere után már második az olasz örökranglistán

I. SZ.I. SZ.
2026.09.08. 10:33
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Kimi Antonelli győzelmének a Ferrari szurkolói is felhőtlenül örültek Monzában (Fotó: Getty Images)
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Kimi Antonelli F1 legek Olasz Nagydíj Max Verstappen Pierre Gasly Monza Lando Norris Lance Stroll F1
Kimi Antonelli erődemonstrációt tartott Monzában: motorcsere miatti büntetésből a 19. helyről rajtolt, mégis megnyerte az Olasz Nagydíjat úgy, hogy extra kerékcsere után utolérte és megelőzte csapattársát, George Russellt, aki újabb pofont kapott fiatal riválisától, és már 66 pontos hátrányból követi. Az akciódús verseny az utolsó körökig nyílt volt, igazi klasszikus lett belőle, bár az autóban ülő pilóták egy része az idei motorszabályok miatta azért rámutatott, sokszor azon múlt egy-egy előzés, hogy ki mikor milyen gombot nyomott meg. Előtte az időmérőn Pierre Gasly és Lance Stroll is rekordot döntött  – érdekességek és sztorik az F1-ből.

 

A HÉT NYERTESE. Motorcsere miatt csak az utolsó sorból, a 19. helyről rajtolt, mégis megnyerte az Olasz Nagydíjat Kimi Antonelli, aki ezzel 66 pontra növelte előnyét a világbajnokságban. A pályán 26 előzést bemutató olasz idei és pályafutása hetedik győzelmét aratta. A 19. helynél hátrébbról indulva csak John Watson nyert versenyt, 1983-ban Long Beachben a 22. rajtkockából diadalmaskodott a McLaren-Forddal.

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A HÉT ELŐZÉSE. Amikor Lance Stroll Aston Martinja leállt a pályán a verseny felénél, virtuális biztonsági autós időszakot rendeltek el, amit kihasználva többek között Kimi Antonelli kereket cserélt, friss közepesen kemény gumikat kapott, míg George Russell kint maradt a pályán a keményekkel. Toto Wolff elmondása szerint a szimulációk alapján az adatok azt sugallták, hogy Antonelli nem éri utol a csapattársát. Csakhogy az olasz gyorsan felzárkózott, és a hajrában utolérte csapattársát. Először az első kanyarkombinációban próbálta meg megelőzni Russellt, de a poros ívre kerülve a kavicságyba sodródott, és időveszteséggel tért vissza a pályára. Másodszor sokkal bölcsebb volt, az Ascari előtt előzte meg Russellt, és a bal-jobb-bal kombinációban a frissebb gumikon olyan előnyt autózott ki, hogy az angolnak esélye sem volt visszavágni. Antonelli a 37. F1-es futamán hetedik győzelmével beérte az örökranglistán Russellt, aki már 165 nagydíjrajton is túl van.

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A HÉT HAZAFIA. Antonelli a hetedik futamgyőzelmével már egyedül áll a második helyen az olasz örökranglistán, miután maga mögött hagyta Riccardo Patresét. Egyedül a kétszeres világbajnok Alberto Ascari előzi meg, ő 13 F1-es vb-futamot nyert meg. Ludovico Scarfiotti 1966-os monzai sikere óta első olaszként nyert vb-futamot Monzában. Antonelli a 37. pilóta, aki a hazai versenyén diadalmaskodott (Giuseppe Farina, Alberto Ascari és Scarfiotti után a negyedik olasz), legutóbb ez Lando Norrisnak sikerült a tavalyi Brit Nagydíjon. A rekorder Lewis Hamilton kilenc silverstone-i diadallal. A Monzát elárasztó Ferrari-szurkolók bizonyára a Hamilton-győzelemnek is örültek volna, de láthatóan Antonelli sikere miatt sem keseredtek el.

F1 Grand Prix of Italy
Olaszország új királya: Kimi Antonelli (Fotó: Getty Images)

A HÉT MEGLEPETÉSE. A szombati időmérőn mindenki megdöbbenésére Pierre Gasly szerezte meg a pole pozíciót az Alpine volánjánál. A francia a 191. nagydíján lett rajtelső, ennél hosszabb ideig csak Sergio Pérez várt az első pole-jára, ő a 216. versenyén örülhetett. Gasly és az Alpine az első francia kombináció a pole-ban Patrick Tambay és a Renault 1984-es franciaországi pole-ja óta, és az első francia rajtelső Jean Alesi óta – ő 1997-ben szintén Monzában indult a pole-ból az Alpine jogelődje, a Benetton volánjánál. Gasly a 10. francia rajtelső, és kilenc elődjéhez hasonlóan ő sem tudta győzelemre váltani karrierje első pole-ját (Patrick Depailler és Alain Prost került a legközelebb, mind a ketten másodikak lettek), hetedikként ért célba.

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A HÉT REKORDJA. Pierre Gasly rekordot is döntött, a 2020-as monzai győzelme és 2026-os monzai pole-ja között 2191 nap telt el. Eddig Rubens Barrichello volt az, akinek a legtovább kellett várnia a két első között, az 1994-es Belga Nagydíjon elért pole-ja után 2163 nappal nyerte meg a 2000-es Német Nagydíjat. És még egy érdekesség: Jody Scheckter után Gasly a második pilóta, aki az első pole-ját és az első győzelmét ugyanazon a pályán jegyezte, de nem ugyanabban az évben. A dél-afrikai az 1974-es Svéd Nagydíjon nyert először, és két évvel később ugyanúgy Anderstorpban szerezte meg az első pole-ját.

A HÉT BALESETE. Az Olasz Nagydíjat legutóbb 2020-ban kellett megszakítani piros zászlóval, amikor Charles Leclerc a Ferrarijával a Parabolicában a gumifalba csúszott. A mostani verseny második körének végén ugyanez történt, a monacói 170 kilométer per órás sebességgel csapódott a gumik közé, mintegy 50G erőhatás érte a becsapódáskor. Előtte a rajnál csapattársa, Lewis Hamilton mellett fordult az egyes és a kettes kanyarba, az angol emiatt le is sodródott az útról, visszaesett, és végül csak hatodik lett a két Mercedes, Verstappen és a két McLaren mögött. Bosszantotta az első körös koccanás, de elismerte, hogy a feljavított Ferrari-motorral sem volt versenyképes a fő riválisokkal szemben.

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A HÉT KÍNOS JUBILEUMA. Lance Stroll lett az első pilóta az F1 történetében, aki százszor kiesett az időmérő első szakaszában. A kanadai pilótának ez a tizedik idénye, és kilencben legalább ötször búcsúzott a Q1-ben. A rekord egy idényen belül 15, ezt 2018-ban és 2025-ben érte el, de mivel idén eddig egyszer sem került be a Q2-be, és papíron még tíz futam hátravan, bizonyára egyéni csúcsot dönt. Egyedül a 2020-as idényben teljesítette hibátlanul az összes első szakaszt az időmérőkön, sőt, Törökországban a pole pozícióba repítette a rózsaszín Racing Pointot.

A HÉT HASONLATA. Max Verstappen ismét emberfeletti teljesítményt nyújtott, dobogós lett azzal a Red Bull-lal, amelynek másik példányával Liam Lawson a tavalyi Juki Cunodát idézte a mezőny végén. A tavalyi győztes a futam elején átmenetileg vezetett is, de a hajrában nem tudta tartani a lépést a két Mercedesszel. „Amíg használhattam az előzési üzemmódot, volt esélyem, de az élre kerülve ez megszűnt, és úgy mentek el mellettem, mintha teknős lettem volna. A féktávokon jó az autónk, így néha visszatámadtam, ami élvezetes volt, de a Mercedes motorprogramozása sokkal hatékonyabb, ami összességében bosszantó” – fogalmazott Verstappen.

F1 Grand Prix of Italy
Verstappen nem bírt a két Mercedesszel (Fotó: Getty Images)

A HÉT PONTSZERZÉSE. Isack Hadjar kézsérülése miatt egymás után a második versenyen kapott lehetőséget az RB-nél Cunoda Juki, aki ezúttal már pontot is szerzett új csapatának (és a hét végén Madridban is lehetőséget kap). Csakhogy az Audi rámutatott, hogy a verseny újraindításakor az FIA hibázott, amiért nem büntette meg a japán versenyzőt, és jelezték is óvási szándékukat. Charles Leclerc balesete után piros zászlóval megszakították a versenyt, az újraindulásnál az első felvezető kör után újat rendeltek el, mert Cunoda rossz rajtkockába állt, és utólag ment át a pálya másik oldalára, ahol ferdén állt meg. Az Audi rámutatott, hogy a szabálykönyv szerint az ilyenkor hibázó versenyzőt az új felvezető kör végén a bokszutcába kellene parancsolni, de ez nem történt meg. Az FIA azzal indokolta a döntést, hogy Cunoda végül is jó helyre állt be, de a versenyigazgató saját megnyugtatása miatt rendelt el második felvezető kört. Az Audi örülne az utólagos büntetésnek, mert Bortoleto hét másodperces lemaradással lett 11.

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A HÉTVÉGE VITÁJA. Monzában kifejezetten mozgalmas versenyt láthattunk rengeteg előzéssel, az idei energiavisszanyerő hajtóműrendszer hiányosságaihoz szokott nézők is élvezhették a pályán történteket. Stefano Domenicali, az F1 igazgatója sosem ismerte el, hogy ártott az F1-nek az új hajtásláncok bevezetése, és az Olasz Nagydíj után is lelkesen értékelt. „Sokan mondták a verseny előtt, hogy egymás mögött fognak vonatozni a versenyzők, mert nem lehet előzni. Ehhez képest elképesztően jó csatákat láttunk” – fogalmazott az olasz sportvezető. A pilóták azért igyekeztek leszögezni, hogy ami kívülről tényleg jó móka lehetett, az autóban ülve bosszantó pillanatokat okozott. Max Verstappen mellett a McLaren párosa volt kritikus. „Részben érdekes volt, de Monza nem erről szólt eddig. Most minden előzés azon múlt, hogy ki mikor milyen gombot nyomott meg” – fogalmazott Lando Norris. „Össze-vissza jojóztunk megint a pályán, nehéz volt megfejteni, mikor mit kell tenni, hogyan csatázz úgy, hogy ne veszíts túl sok időt a pályán” – tette hozzá Oscar Piastri.

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliMercedes-
  2.George RussellMercedes3.857 mp h.
  3.Max VerstappenRed Bull-Ford14.718 mp h.
  4.Lando NorrisMcLaren-Mercedes19.056 mp h.
  5.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes19.253 mp h.
  6.Lewis HamiltonFerrari24.655 mp h.
  7.Pierre GaslyAlpine-Mercedes27.351 mp h.
  8.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford45.136 mp h.
  9.Franco ColapintoAlpine-Mercedes47.353 mp h.
10.Cunoda JukiRacing Bulls-Ford58.187 mp h.
11.Gabriel BortoletoAudi1:05.187 p h.
12.Nico HülkenbergAudi1:06.187 p h.
13.Carlos SainzWilliams-Mercedes1:14.117 p h.
14.Liam LawsonRed Bull-Ford1:15.609 p h.
15.Oliver BearmanHaas-Ferrari1:18.958 p h.
16.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
19.Valtteri BottasCadillac-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda26
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda23
 Charles LeclercFerrari1
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli267
  2. George Russell201
  3. Lewis Hamilton191
  4. Lando Norris171
  5. Charles Leclerc155
  6. Max Verstappen127
  7. Oscar Piastri106
  8. Isack Hadjar  71
  9. Liam Lawson  51
10. Pierre Gasly  41
11. Arvid Lindblad  29
12. Franco Colapinto  21
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Nico Hülkenberg    6
16. Carlos Sainz    6
17. Alexander Albon    5
18. Esteban Ocon    3
19. Fernando Alonso    3
20. Cunoda Juki    1
KONSTRUKTŐRÖK  
  1. Mercedes468
  2. Ferrari346
  3. McLaren-Mercedes277
  4. Red Bull-Ford204
  5. Racing Bulls-Ford  75
  6. Alpine-Mercedes  62
  7. Haas-Ferrari  21
 8.  Audi  16
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    3
11. Cadillac-Ferrari    0

 

77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

Kimi Antonelli F1 legek Olasz Nagydíj Max Verstappen Pierre Gasly Monza Lando Norris Lance Stroll F1
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