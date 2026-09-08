Elkapta a rajtot a Ferencváros a női kézi BL-ben

Szinte a teljes felkészülést kihagyta, és az első tétmeccseken is hiányzott a Ferencváros válogatott balszélsője, Márton Gréta. A szélső a klubhonlapnak adott interjúban elmondta, elhúzódó vállsérülése volt. „Nyáron, visszatérés után olyan mértékig eljutott a fájdalom, hogy alig tudtam felemelni a kezemet, és ez már így a mindennapjaimra, a kedvemre és a teljesítményemre is rányomta a bélyegét. Ezért döntöttünk úgy, hogy annak érdekében, hogy végig tudjam játszani az idény jelentős részét, és újra egészséges legyek, most muszáj pihennem és gyógytornáznom. Sajnos az alapozási időszak és a szuperkupa is beleesett ebbe az időszakba, de egyre közeledünk a majdnem tökéleteshez” – fogalmazott Márton. A visszatérésre már nem kell sokat várni, rövidesen ismét a pályán segítheti az FTC-t. „Ha minden jól megy, akkor a héten már komolyabb labdás edzéseket is végezhetek, fokozatosan és óvatosan emelhetjük a terhelést, talán már kapura is lőhetek, mert hivatalosan a rehabilitációs időszak végén járunk. Remélem, hogy szeptember közepén láthatnak már majd a szurkolók a pályán. Nem ígérem, hogy egyből százszázalékos leszek, de mindent megtettem, és mindent meg is teszek azért, hogy visszanyerjem a formámat” – tette hozzá a szélső.