Elkapta a rajtot a Ferencváros a női kézi BL-ben
2012 óta először kezdte idegenbeli győzelemmel a Bajnokok Ligáját a Ferencváros női kézilabdacsapata, az FTC 14 évvel ezelőtt a Dinamo Volgograd együttesét verte meg idegenben 37–21-re. Ezúttal Podgoricában nyert a magyar ezüstérmes, Simon Petráék végig vezetve győzték le 29–20-ra a több alapemberét is nélkülöző Buducsnosztot.
Szinte a teljes felkészülést kihagyta, és az első tétmeccseken is hiányzott a Ferencváros válogatott balszélsője, Márton Gréta. A szélső a klubhonlapnak adott interjúban elmondta, elhúzódó vállsérülése volt.
„Nyáron, visszatérés után olyan mértékig eljutott a fájdalom, hogy alig tudtam felemelni a kezemet, és ez már így a mindennapjaimra, a kedvemre és a teljesítményemre is rányomta a bélyegét. Ezért döntöttünk úgy, hogy annak érdekében, hogy végig tudjam játszani az idény jelentős részét, és újra egészséges legyek, most muszáj pihennem és gyógytornáznom. Sajnos az alapozási időszak és a szuperkupa is beleesett ebbe az időszakba, de egyre közeledünk a majdnem tökéleteshez” – fogalmazott Márton.
A visszatérésre már nem kell sokat várni, rövidesen ismét a pályán segítheti az FTC-t. „Ha minden jól megy, akkor a héten már komolyabb labdás edzéseket is végezhetek, fokozatosan és óvatosan emelhetjük a terhelést, talán már kapura is lőhetek, mert hivatalosan a rehabilitációs időszak végén járunk. Remélem, hogy szeptember közepén láthatnak már majd a szurkolók a pályán. Nem ígérem, hogy egyből százszázalékos leszek, de mindent megtettem, és mindent meg is teszek azért, hogy visszanyerjem a formámat” – tette hozzá a szélső.
A nyáron igazolt játékosok közül Elizabeth Omoregie kiválóan mutatkozott be, a szlovén válogatott irányító hét találatig jutott, a kapuban pedig Anna Kristensen teljesített hatékonyan, a dán kézilabdázó az EHF statisztikái alapján 25 próbálkozásból 11 lövést hárított, azaz a kísérletek 44 százalékát védte. A beálló Lysa Tchatpchet is feliratkozott gólszerzők közé, Michala Möller első ferencvárosi BL-találata még várat magára.
„Megfelelően teljesítettünk, mindig fontos, hogy győzelemmel rajtoljunk. Azért is fontos ez a siker, mert a Buducsnoszt nagyon kellemetlen ellenfél tud lenni hazai pályán” – fogalmazott a mérkőzést követően Kristensen. A podgoricaiak valóban képesek meglepetést okozni hazai pályán, két évvel ezelőtt például a későbbi BL-győztes győriek ellen játszottak döntetlent, de inkább csak a mérkőzések bizonyos periódusaiban tudnak ellenfelük fölé nőni. Olykor az FTC ellen is akadt jobb időszaka a hazaiaknak, de szorossá nem tudták tenni az összecsapást.
„Jó mérkőzéssel kezdtünk BL-ben, győzni jöttünk Podgoricába és meg is szereztük mindkét pontot. Tökéletes azért nem volt, akadt néhány hibánk, de összességében jól játszottunk, mindenki lehetőséget kapott, ebből építkezhetünk tovább” – értékelt a lefújást követően a FradiMédiának Emily Vogel, a balátlövő öt gólt szerzett a montenegrói találkozón.
A Buducsnoszt mestere, Zoran Abramovics a Ferencváros erőssége mellett a hazai védelmet emelte ki.
„Egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a BL harmadik számú esélyese. Igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten a legkeményebben küzdeni, de öt játékosunk is hiányzott, ez pedig alaposan korlátozott bennünket. Túl sok lövést rontottunk el, és rengeteg technikai hibát követtünk el, ez megakadályozott minket abban, hogy jobb eredményt érjünk el. A védekezésünk megfelelően működött, nagy erőfeszítéseket tettünk, de huszonöt lövést rontottunk el. Egy FTC-szintű csapat ezt nem hagyja kihasználatlanul” – véli a tréner.
A zöld-fehérek szerdán Balatonbogláron lépnek pályára, majd szombaton a Krim Ljubljana együttesét fogadják Érden. A szlovén együttes hazai vereséggel kezdett, az előző idényben bronzérmes CSM Bucuresti múlta felül 37–29-re. A vendégeknél Faluvégi Dorottya háromszor, Kuczora Csenge egyszer talált be.