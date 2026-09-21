Heti program: az NL-ben játszik a magyar válogatott, NFL, F1
SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
14.45: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki
FUTSAL
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Kincsem Lovaspark Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
14.50: női U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
17.50: férfi U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1137 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30 és 17.00: selejtezők
18.15: férfi 70 kg, negyeddöntő, Hankó Kálmán–Nabi Isgandarov (azeri)
18.45: férfi 75 kg, nyolcaddöntő, Akilov Pilip–Miroszlav Kapuler (izraeli)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
NYOLCADDÖNTŐ
16.00: Belgium–Csehország
21.00: Szlovénia–Szerbia (Tv: Sport2)
SAKK
SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
12.00: 6. forduló
TENISZ
WTA 500-AS TORNA, SZINGAPÚR
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, SZÖUL
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
8.00 után: Bondár Anna, Stollár Fanny–Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)
SZEPTEMBER 22., KEDD
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: New York Yankees–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
14.30: vegyes csapat időfutam, 40,6 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA
Szerda, 2.00: Indiana Fever–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
Ifj. Növényi Norbert–Theo Haig, UFC-szerződésért zajló mérkőzése, Las Vegas
LÓSPORT
13:45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30 és 17.00: negyeddöntő
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Negyeddöntő (Tv: Sport2)
SZEPTEMBER 23., SZERDA
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Washington Nationals (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30: negyeddöntő
17.00: elődöntő
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Negyeddöntő (Tv: Sport2)
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 7. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: UVSE–BVSC-Manna ABC
19.00: Metalcom Szentes–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC
19.30: Kaposvári VK–DVSE-Master Good
19.30: One Eger–EPS-Honvéd
20.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2)
20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)
4. CSOPORT
20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)
20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)
B-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Ausztria–Izrael, Linz
20.45: Koszovó–Írország, Pristina
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Andorra–Málta, Encamp
2. CSOPORT
20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
18.30: az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Chicago Cubs–Miami Marlins (Tv: Sport2)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
17.30: SC Csíkszereda–Újpesti TE
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
15.45: Sydney University (ausztrál)–Veszprém (Tv: Sport1)
18.45: Los Angeles (amerikai)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda
WNBA
Péntek, 1.00: Connecticut Sun–Toronto Tempo (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30: elődöntők
17.00: döntők
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 8. forduló
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-LIGA
4. CSOPORT
20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina, Varsó (Tv: Match4)
20.45: Svédország–Románia, Solna (Tv: Arena4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Lettország, Jereván
20.45: Montenegró–Ciprus, Podgorica
NŐI NB I
10. FORDULÓ
13.00: Pécsi MFC–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
10.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Újpesti TE
18.30: FEHA19–Corona Brasov
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Milano HC (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Ferencvárosi TC–Eger Eszterházy SzSE
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
9.45: Los Angeles (amerikai)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)
12.00: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
14.15: Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
16.30: Burgan (kuwaiti)–Füchse Berlin (német)
18.30: Al-Ahli (egyiptomi)–Veszprém (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–OSE Lions
18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend
19.00: Sopron KC–DEAC
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
16.00: döntők
RÖPLABDA
FÉRFI EURPÓA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Elődöntő (Tv: Sport2)
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 9. forduló
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA, 3. CSOPORT
20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)
20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)
B-LIGA
1. CSOPORT
15.00: Szlovénia–Skócia, Ljubljana (Tv: Spíler2)
20.45: Észak-Macedónia–Svájc, Szkopje (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
18.00: San Marino–Finnország, Serravalle (Tv: Spíler2)
20.45: Albánia–Fehéroroszország, Tirana
C-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Feröer–Kazahsztán, Tórshavn
20.45: Szlovákia–Moldova, Eperjes
C-LIGA
4. CSOPORT
18.00: Izland–Észtország, Reykjavík (Tv: Arena4)
18.00: Bulgária–Luxemburg, Plovdiv (Tv: Spíler1)
NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC
15.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE
16.00: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Bicskei TC–Komárom VSE
16.00: Sárisápi BSE–Király SE
16.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II
11.00: Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC
11.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II
16.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE
16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Monor SE–Sándorfalvi SKE
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: PTE-PEAC–Pécsi MFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II
16.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE
16.00: Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK
16.00: Sárbogárd SE–Budaörs
ANGOL LEAGUE TWO
18.30: Oldham–Salford City (Tv: Match4)
NŐI NB I
10. FORDULÓ
12.30: ETO FC–Astra Hungary
15.00: MTK–DVTK
16.00: Puskás Akadémia–Szent Mihály
16.00: Videoton–Kispest-Honvéd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans
1. és 2. futam
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Atlanta Braves–Miami Marlins (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
OSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
15.00: női mezőnyverseny, 180,4 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: Liqui Moly NEKA–Budai Farkasok-Rév
18.00: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC
18.00: Bepelog Dabas–PLER-Budapest
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Falco KC Szombathely–PHOENIX Fóti Tigrisek
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák
18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs
18.00: Budapesti Honvéd Sportegyesület–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NŐI NB I
18.00: KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd
LÓSPORT
13.00: Ügetőverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Bronzmérkőzés
Döntő (Tv: Sport2)
SAKK
8.00: 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál (Nemzeti Galéria)
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 10. forduló
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9-11.)
TORNA
10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra
18.00: női verseny
ÚSZÁS
Nyílt vízi úszó Európa Kupa, Razanac
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
15.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE
19.30: Semmelweis OSC–One Eger
SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Szerbia–Hollandia, Belgrád (Tv: Spíler2)
20.45: Németország–Görögország, Augsburg (Tv: Spíler1)
A-LIGA
4. CSOPORT
18.00: Dánia–Wales, Koppenhága (Tv: Spíler1)
20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)
B-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Ausztria–Koszovó, Bécs (Tv: Match4)
20.45: Izrael–Írország, Debrecen
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár
2. CSOPORT
15.00: Litvánia–Azerbajdzsán, Kaunas
NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC
16.00: Hajdúnánás FK–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II
11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC
18.00: Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: ESMTK–Meton-FC Dabas SE
16.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: BFC Siófok–Paksi FC II
NŐI NB I
10. FORDULÓ
16.00: Szekszárd–FTC
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.30 és 19.00: az északír és a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Belfast
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers
19.00: Detroit Lions–New York Jets
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans
19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots
19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs
19.00: New York Giants–Tennessee Titans
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks
22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals
22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings
22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
9.00: Varsó Maraton
9.30: Berlin Marathon
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans
3. és 4. futam
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK–Újpesti TE
17.30: SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék
18.30: DEAC–Corona Brasov
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
15.00: férfi mezőnyverseny 273,7 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: döntő (Tv: M4 Sport)
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
12.00: Muntanda Derb Szultan (marokkói)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)
14.15: Barca (spanyol)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
16.15: Füchse Berlin (német)–Veszprém (Tv: Sport1)
18.45: Al-Ahli (egyiptomi)–Burgan (kuwaiti) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Csata TKK
WNBA
20.00 és 22.00: rájátszás, 1. forduló (Tv: Sport2)
SAKK
9.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 11. forduló
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9–11.)
TÁJFUTÁS
12.00: Európa-bajnokság, váltóverseny (Tv: Sport2)
TORNA
10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra
18.00: férfi verseny