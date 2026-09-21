Heti program: az NL-ben játszik a magyar válogatott, NFL, F1

SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

14.45: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

FUTSAL

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–Kincsem Lovaspark Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

14.50: női U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

17.50: férfi U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1137 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30 és 17.00: selejtezők

18.15: férfi 70 kg, negyeddöntő, Hankó Kálmán–Nabi Isgandarov (azeri)

18.45: férfi 75 kg, nyolcaddöntő, Akilov Pilip–Miroszlav Kapuler (izraeli)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

NYOLCADDÖNTŐ

16.00: Belgium–Csehország

21.00: Szlovénia–Szerbia (Tv: Sport2)

SAKK

SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

12.00: 6. forduló

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, SZINGAPÚR

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, SZÖUL

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

8.00 után: Bondár Anna, Stollár Fanny–Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)

SZEPTEMBER 22., KEDD

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: New York Yankees–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

14.30: vegyes csapat időfutam, 40,6 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA

Szerda, 2.00: Indiana Fever–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

Ifj. Növényi Norbert–Theo Haig, UFC-szerződésért zajló mérkőzése, Las Vegas

LÓSPORT

13:45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30 és 17.00: negyeddöntő

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Negyeddöntő (Tv: Sport2)

SZEPTEMBER 23., SZERDA

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Washington Nationals (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30: negyeddöntő

17.00: elődöntő

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Negyeddöntő (Tv: Sport2)

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 7. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: UVSE–BVSC-Manna ABC

19.00: Metalcom Szentes–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC

19.30: Kaposvári VK–DVSE-Master Good

19.30: One Eger–EPS-Honvéd

20.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2)

20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)

4. CSOPORT

20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)

B-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Ausztria–Izrael, Linz

20.45: Koszovó–Írország, Pristina

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Andorra–Málta, Encamp

2. CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

18.30: az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Chicago Cubs–Miami Marlins (Tv: Sport2)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

17.30: SC Csíkszereda–Újpesti TE

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

15.45: Sydney University (ausztrál)–Veszprém (Tv: Sport1)

18.45: Los Angeles (amerikai)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda

WNBA

Péntek, 1.00: Connecticut Sun–Toronto Tempo (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30: elődöntők

17.00: döntők

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 8. forduló

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-LIGA

4. CSOPORT

20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina, Varsó (Tv: Match4)

20.45: Svédország–Románia, Solna (Tv: Arena4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Örményország–Lettország, Jereván

20.45: Montenegró–Ciprus, Podgorica

NŐI NB I

10. FORDULÓ

13.00: Pécsi MFC–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

10.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Újpesti TE

18.30: FEHA19–Corona Brasov

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Milano HC (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Ferencvárosi TC–Eger Eszterházy SzSE

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

9.45: Los Angeles (amerikai)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)

12.00: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

14.15: Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

16.30: Burgan (kuwaiti)–Füchse Berlin (német)

18.30: Al-Ahli (egyiptomi)–Veszprém (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–OSE Lions

18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend

19.00: Sopron KC–DEAC

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

16.00: döntők

RÖPLABDA

FÉRFI EURPÓA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Elődöntő (Tv: Sport2)

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 9. forduló

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)

20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)

B-LIGA

1. CSOPORT

15.00: Szlovénia–Skócia, Ljubljana (Tv: Spíler2)

20.45: Észak-Macedónia–Svájc, Szkopje (Tv: Arena4)

C-LIGA

1. CSOPORT

18.00: San Marino–Finnország, Serravalle (Tv: Spíler2)

20.45: Albánia–Fehéroroszország, Tirana

C-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Feröer–Kazahsztán, Tórshavn

20.45: Szlovákia–Moldova, Eperjes

C-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Izland–Észtország, Reykjavík (Tv: Arena4)

18.00: Bulgária–Luxemburg, Plovdiv (Tv: Spíler1)

NB III

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC

15.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE

16.00: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Bicskei TC–Komárom VSE

16.00: Sárisápi BSE–Király SE

16.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II

11.00: Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC

11.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II

16.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE

16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Monor SE–Sándorfalvi SKE

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: PTE-PEAC–Pécsi MFC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II

16.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE

16.00: Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK

16.00: Sárbogárd SE–Budaörs

ANGOL LEAGUE TWO

18.30: Oldham–Salford City (Tv: Match4)

NŐI NB I

10. FORDULÓ

12.30: ETO FC–Astra Hungary

15.00: MTK–DVTK

16.00: Puskás Akadémia–Szent Mihály

16.00: Videoton–Kispest-Honvéd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans

1. és 2. futam

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Atlanta Braves–Miami Marlins (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

OSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

15.00: női mezőnyverseny, 180,4 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

ELŐDÖNTŐ

13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Dánia–Románia

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Liqui Moly NEKA–Budai Farkasok-Rév

18.00: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC

18.00: Bepelog Dabas–PLER-Budapest

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Falco KC Szombathely–PHOENIX Fóti Tigrisek

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

18.00: Budapesti Honvéd Sportegyesület–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NŐI NB I

18.00: KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

LÓSPORT

13.00: Ügetőverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Bronzmérkőzés

Döntő (Tv: Sport2)

SAKK

8.00: 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál (Nemzeti Galéria)

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 10. forduló

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9-11.)

TORNA

10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra

18.00: női verseny

ÚSZÁS

Nyílt vízi úszó Európa Kupa, Razanac

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

15.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–One Eger

SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Szerbia–Hollandia, Belgrád (Tv: Spíler2)

20.45: Németország–Görögország, Augsburg (Tv: Spíler1)

A-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Dánia–Wales, Koppenhága (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)

B-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Ausztria–Koszovó, Bécs (Tv: Match4)

20.45: Izrael–Írország, Debrecen

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár

2. CSOPORT

15.00: Litvánia–Azerbajdzsán, Kaunas

NB III

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC

16.00: Hajdúnánás FK–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II

11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC

18.00: Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: ESMTK–Meton-FC Dabas SE

16.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: BFC Siófok–Paksi FC II

NŐI NB I

10. FORDULÓ

16.00: Szekszárd–FTC

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.30 és 19.00: az északír és a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Belfast

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers

19.00: Detroit Lions–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans

19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots

19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs

19.00: New York Giants–Tennessee Titans

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

9.00: Varsó Maraton

9.30: Berlin Marathon

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans

3. és 4. futam

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK–Újpesti TE

17.30: SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék

18.30: DEAC–Corona Brasov

OSZTRÁK LIGA

15.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

15.00: férfi mezőnyverseny 273,7 km (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: döntő (Tv: M4 Sport)

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

12.00: Muntanda Derb Szultan (marokkói)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)

14.15: Barca (spanyol)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

16.15: Füchse Berlin (német)–Veszprém (Tv: Sport1)

18.45: Al-Ahli (egyiptomi)–Burgan (kuwaiti) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Csata TKK

WNBA

20.00 és 22.00: rájátszás, 1. forduló (Tv: Sport2)

SAKK

9.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 11. forduló

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9–11.)

TÁJFUTÁS

12.00: Európa-bajnokság, váltóverseny (Tv: Sport2)

TORNA

10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra

18.00: férfi verseny