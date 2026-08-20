Válogatott szélső érkezett az ETO FC-hez – hivatalos

Bennette az ukrán LNZ Cserkaszitól érkezik Győrbe.

A 22 éves, Costa Rica-i Bennette elsősorban a középpálya bal oldalán szerepel, de a jobb szélen is bevethető, és a Cserkaszi előtt játszott az angol Sunderlandben is, hazája válogatottjában pedig 16-szor lépett pályára, és két gólt is szerzett. Piaci értéke a Transfermarkt adatbázisa szerint 600 ezer euró.