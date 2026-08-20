Nemzeti Sportrádió

Fiatal Costa Rica-i szélső érkezhet az ETO FC-hez – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.08.20. 10:01
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Jewison Bennette a Costa Rica-i válogatott mezében (Fotó: Getty Images)
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NB I ETO FC Jewison Bennette magyar foci
Az átigazolási hírek egyik szakértője, Kevin Jiménez csütörtöki értesülése szerint Jewison Bennette a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC-ben folytathatja pályafutását.

Az újságíró hivatalos X-oldalán számolt be arról, hogy Jewison Bennette kölcsönben érkezik a magyar bajnokhoz az ukrán élvonalban szereplő LNZ Cserkaszitól.

Mint bejegyzésében fogalmazott, a felek várhatóan hamarosan minden kérdésben megállapodnak egymással.

A 22 éves, Costa Rica-i Bennette elsősorban a középpálya bal oldalán szerepel, de a jobb szélen is bevethető, és az LNZ Cserkaszi előtt megfordult az angol Sunderlandben is, hazája válogatottjában pedig 16-szor lépett már pályára, és két gólt is szerzett. Piaci értéke a mértékadó Transfermarkt adatbázisa szerint 600 ezer euró. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

NB I ETO FC Jewison Bennette magyar foci
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