Nemzeti Sportrádió

Romboló építkezés – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2026.08.01. 22:57
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NB I ETO FC NS-VÉLEMÉNY magyar foci NS-vélemény

ÚGY TUDJUK – felütéssel adhatunk csak hírt arról, hogy áll a bál Győrött (némi őszinteség csak a sikernél jár nekünk). Csütörtökön újra lejáratta magát (és hagyjuk a púdert: a magyar futballt is) az aktuális bajnokcsapat, úgy jutott tovább a luxemburgi Atert Bissenen a konferencialabdázgatásban, ahogy alulmaradt korábban az izlandi Vikingurral küzdve a Bajnokok Ligája selejtezőjében: pocsék produkcióval.

Ráadásul a szünetben lecserélt Vitális Milán nem tudta, hol a helye, a VIP-páholyba ült, nem a kispadra. Nem a legjobb példa, de üzenet Efraín Juárez edzőnek. A mexikói import értett a szóból, éles szóváltás keretében közölte, hogy nála a csapatkapitány többet nem játszik. A konfliktus – tudható meg „mértékadó körökből” – nem egyedi eset, Tóth Rajmund és Miljan Krpics is büntetésig menően összetűzött már Juárezzel. Ide tartozik, hogy az eset kapcsán az ETO csak arról (mellé)beszél, hogy Vitális Athénba (AEK) igazolhat, és „bízunk mindhárom fél professzionális hozzáállásában”. 

Hogy ki a három, újabb kérdés. Lehet a két klub és a játékos, lehet az edző, a játékos és az ETO, esetleg szerephez jut Sander Van Praet szintén újonc és szintén import sportigazgató is, aki lapunknak adott interjújában büszkén jelentette ki, hogy eddig „egyetlen alkalommal beszélgettem a játékosokkal a pályán, az edzőtáborban, amikor bemutatkoztam nekik”. Ez csak furcsa, az pedig program az edzővel, hogy „az előző idény alapjaira építkezünk, ő hozzáteszi a saját ötleteit”.

Nos, eddig nem találta fel a meleg vizet, elgondolása, hogy keménykedéssel bizonygassa, ki az úr a házban, nem vall pedagógiai érzékre. Főként, hogy nálam nem ő van otthon a győri öltözőben. Tavaly sem láttam bele az ETO működésébe, de amikor Borbély Balázs volt a mester, szimpatikus, jól, és főként jellegzetesen futballozó csapatot láttam. Ambiciózus játékosokkal. És ha most a győriek arra kennek mindent, hogy Borbély élt az Üllői úti lehetőséggel, vegyenek vissza, maradjunk abban, hogy nem tudták megtartani.

Két és fél hónap telt el azóta, hogy a bajnokság végén jó szívvel ünnepelhettem az ETO-t. Tényleg felgyorsult a világ, ha ennyi idő elég a 180 fokos fordulathoz.

Megesik, hogy az emberek a saját eszükön is túljárnak. 

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Kiabálás az ETO öltözőjében, Athénba távozhat a csapatkapitány – NS-infó

Lapunk információi szerint nem múlt el balhé nélkül az ETO FC Atert Bissen elleni hazai Kl-selejtező visszavágója, ugyanis Efraín Juárez közölte Vitális Milánnal, hogy többé nem játszhat nevelőegyesületében.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

NB I ETO FC NS-VÉLEMÉNY magyar foci NS-vélemény
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