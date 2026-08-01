Kata Mihály: A remek hangulat garantálva van a Bozsik Arénában

Kiválóan kezdte az idényt az MTK Budapest, a kék-fehérek magabiztosan győzték le a ZTE FC-t (3–0). Pinezits Máté csapata szombat este megszerezné második győzelmét, igaz, ebbe lesz beleszólása a Kispest-Honvédnak is, amely 1168 nap után játszhat újra hazai pályán NB I-es mérkőzést.

„A jó rajt mindig fontos, de messzemenő következtetést ebből nem szabad levonni, mint ahogyan abból sem, hogy a ZTE kikapott – mondta lapunknak Kata Mihály, az MTK 24 éves, ötszörös válogatott csapatkapitánya. – A győzelmünk kiváló visszacsatolása annak, hogy megfelelő munkát végeztünk a nyáron, de még nagyon hosszú az idény. Itt a következő feladat, a Kispest elleni rangadó, amelyre már régen nem került sor, hiszen vagy az ellenfelünk, vagy mi szerepeltünk az NB II-ben, elkerültük egymást. Emlékszem, legutóbb 2021 novemberében játszottam a Bozsik Arénában, kaptam negyedórát csereként, sajnos kikaptunk három nullára. Akkor még csak tizenkilenc éves voltam… Bár hallottam, hogy néhány szektort lezártak az egyik kapu mögött, biztos vagyok benne, hogy így is nagyon sokan kimennek a bajnokira, mégiscsak eltelt jó három év a legutóbbi hazai élvonalbeli meccsük óta. A jó hangulat garantálva van! Ellenfelünk keretének zöme együtt maradt, agresszív, masszív csapatról beszélünk, biztosan meg kell küzdenünk a győzelemért, nem adják ingyen a sikert.”

A mérkőzés az MLSZ szombat délelőtti rendelkezése alapján 17.30-kor kezdődik

A ZTE ellen is érződött, hogy a két belső középpályás, Kata Mihály és Adrian Zeljkovic nagyszerűen megértik egymást, erős párost alkotnak.

„Már tavasszal is együtt játszottunk, s bár januárban, februárban még akadozott a játékunk, az idő előrehaladtával egyre inkább egy hullámhosszra kerültünk. Sokat beszélgettünk egymással és a szakmai stábbal is, hogy kinek hol a helye bizonyos szituációkban, merre kell mozognia, ez sokat segített. Korábban olykor egymás elől vettük el a labdát, zavartuk a másikat, de már sokkal gördülékenyebben futballozunk egymás mellett. Mindenki tudja, hová kell futnia, hogyan kell összeszednie a labdát a középpályán, megszoktuk és kiegészítjük egymást. Élvezem vele a játékot.”

Az MTK kerete újra nagy változáson ment keresztül a nyáron, több kulcsember is távozott, így például Átrok Zalán, Molnár Ádin és Németh Hunor, míg Kádár Tamás és Németh Krisztián visszavonult a profi labdarúgástól. Kérdés, a csapatkapitány miként éli meg, hogy rendre kicserélődik az MTK kerete, s így kell eredményesnek maradni.

„Szerencsére elég hamar csatlakozott hozzánk mindenki, így volt idő arra, hogy beilleszkedjenek az újak, bár ezzel itt sosem volt probléma. Sok a fiatal, akik szerencsére hamar felvették a ritmust: emlékszem, amikor tizenhat-tizenhét évesen ide kerültem, mennyire nehéz volt felvenni a harcot az idősebbekkel, bizonyítani, majd ott is maradni. Le a kalappal a magyar srácok előtt! A ZTE ellen ketten debütáltak az élvonalban – kezdőként László Krisztián, csereként Mikolay Timóteus –, s biztos vagyok benne, hogy ez a szám változik még az idényben. Nem egyszerű feladat pótolni a távozókat, de az MTK-nál ez sűrűn előfordul, így van már ebben tapasztalatunk. Két új érkezőnk, Nyers Ádám és Szuhodovszki Soma sajnos még nem bevethető, de bízom benne, hogy hamarosan ők is csatlakoznak hozzánk, hiszen mindketten jó futballisták, segíthetnek nekünk. Szombaton nélkülük kell jó eredményt elérnünk Kispesten!”