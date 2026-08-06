Vitális Milán az AEK Athénnál folytatja – hivatalos

Szombaton a Nemzeti Sport Online-on számoltunk be róla, hogy Vitális Milán az AEK-hez szerződhet, a Sport24.gr pedig később megerősítette információnkat, a lap úgy tudja, a görög klub két és fél millió eurót plusz bónuszokat fizet a 24 esztendős középpályásért, akivel négy évre szóló, 2030 nyaráig érvényes szerződést köt. Vitális ezzel klubrekordot döntött, nála drágábban még nem adott el futballistát a győri klub.

Menedzsereivel, Szabó Tiborral és Filipovics Vladannal (jobbra) (Fotó: F-Group)

A játékos kedden megérkezett a görög fővárosba, hogy szerdán átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon. Mivel ezeken nem volt probléma, elhárult az utolsó akadály is a szerződés aláírása elől.

Az elmúlt hetekben a horvát válogatott Lovro Majer és a finn válogatott Kaan Kairinen érkezett ebbe a csapatrészbe, a szélre pedig a korábbi ferencvárosi Olekszandr Zubkovot szerezte meg a volt fehérvári edző, Marko Nikolics irányította AEK. Zubkov és a szintén volt ferencvárosi Varga Barnabás után Vitális a klub harmadik olyan labdarúgója, aki az elmúlt években az NB I-ben szerepelt.

Az AEK a Bajnokok Ligája-playoffban kezdi meg nemzetközi szereplését, az ellenfele a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kajrat Almati lesz.

Vitális a 27-es mezszámot kapta új csapatánál.