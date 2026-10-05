Vívás: ezüst után arany – Kun Anna remek hétvégét zárt

Volt már ilyenre példa, ettől még brutálisan kemény hétvégét zártak itthon a párbajtőrözők, hiszen a szombati után (ekkor mind a három fegyvernem képviselői pástra léptek a Magyar Kupa első fordulójában), vasárnap számukra máris jött a második felvonás – ugyancsak a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.



Két vívó akadt, aki mindkét napon ott állhatott a dobogón: Nagy Dávid két bronzéremmel zárt, kedvese, Kun Anna még ezt is túlszárnyalta, hiszen a szombati második hely után vasárnap győzni tudott.



A kétéves eltiltását tavasszal letöltő Kun Anna ugyan májusban már indult egy világkupaversenyen, de ettől a szezontól megy igazán minden élesben – ez elég jó kezdet!



A viadalon egyedül Muhari Eszter nem indult, a férfiaknál viszont nem is volt hiányzó: a döntőt két Gergely, Siklósi és Kovács vívta, utóbbi nyert 15:5-re.



PÁRBAJTŐR MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

BUDAPEST, GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK

Férfiak

1. Kovács Gergely (TSC), 2. Siklósi Gergely (BHSE), 3. Nagy Dávid (Vasas SC) és Fenyvesi Csaba (Vasas SC)

Nők

1. Kun Anna (TOM-FERR Tata), 2. Jász-Borsody Emma (MTK Budapest), 3. Ndolo Alexandra (Vasas SC) és Dékány Kinga (MTK Budapest)