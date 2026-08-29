Puskás Ferenc arcképe is rajta lesz a PAFC új mezén a Ferencváros elleni bajnokin

A Puskás Akadémia FC hazai szerelése Puskás Ferenc születésének tavaszi 100. évfordulója előtt tiszteleg, az új mezen a legendás magyar játékos arcképe és aláírása is helyet kapott – számolt be róla a felcsúti klub hivatalos közösségi oldalán. Az új mezt a Ferencváros elleni rangadón viselik első alkalommal a Puskás Akadémia játékosai a klub tájékoztatása szerint.

Fotó: Puskás Akadémia FC/Facebook

A Puskás Akadémia FC–Ferencváros mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Pancho Arénában.

NB I

6. FORDULÓ

Vasárnap, 19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!