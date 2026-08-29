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Puskás Ferenc arcképe is rajta lesz a PAFC új mezén a Ferencváros elleni bajnokin

T. Z.T. Z.
2026.08.29. 12:50
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Fotó: Puskás Akadémia FC/Facebook
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NB I mez Puskás Akadémia FC magyar foci Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC különleges mezben lép majd pályára a Ferencváros elleni vasárnapi összecsapáson.

A Puskás Akadémia FC hazai szerelése Puskás Ferenc születésének tavaszi 100. évfordulója előtt tiszteleg, az új mezen a legendás magyar játékos arcképe és aláírása is helyet kapott – számolt be róla a felcsúti klub hivatalos közösségi oldalán. Az új mezt a Ferencváros elleni rangadón viselik első alkalommal a Puskás Akadémia játékosai a klub tájékoztatása szerint. 

Fotó: Puskás Akadémia FC/Facebook

A Puskás Akadémia FC–Ferencváros mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Pancho Arénában. 

NB I
6. FORDULÓ
Vasárnap, 19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

NB I mez Puskás Akadémia FC magyar foci Ferencváros
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