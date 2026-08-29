A Celtic ellen idegenben kezd szeptemberben az FTC – íme, a pontos Európa-liga-menetrend!
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta az Európa-liga alapszakaszának pontos menetrendjét, így kiderült az is, a Ferencváros mikor és hol lép pályára a sorozatban.
A Ferencváros a skót Celtic ellen lép pályára idegenben szeptember 17-én, és január 28-án a Hoffenheim ellen szintén idegenben zárja az alapszakaszt.
EURÓPA-LIGA 2026–2027
A Ferencváros meccsei
2026. szeptember 17.
21.00: Celtic (skót)–FTC
2026. október 15.
21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)
2026. október 22.
18.45: FTC–Torreense (portugál II.)
2026. november 5.
18.45: Milan (olasz)–FTC
2026. november 26.
21.00: FTC–Celje (szlovén)
2026. december 10.
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC
2027. január 21.
18.45: FTC–Juventus (olasz)
2027. január 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FTC
Legfrissebb hírek
Huszonnégy óra csoda – Borbola Bence jegyzete
Európa-liga
2026.08.28. 23:26