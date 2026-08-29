Nemzeti Sportrádió

A Celtic ellen idegenben kezd szeptemberben az FTC – íme, a pontos Európa-liga-menetrend!

R. P.R. P.
2026.08.29. 21:59
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
Milan Juventus FTC Lech Poznan Torreense Celtic Hoffenheim Viktoria Plzen Európa-liga
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta az Európa-liga alapszakaszának pontos menetrendjét, így kiderült az is, a Ferencváros mikor és hol lép pályára a sorozatban.

A Ferencváros a skót Celtic ellen lép pályára idegenben szeptember 17-én, és január 28-án a Hoffenheim ellen szintén idegenben zárja az alapszakaszt.

EURÓPA-LIGA 2026–2027
A Ferencváros meccsei
2026. szeptember 17.
21.00: Celtic (skót)–FTC
2026. október 15.
21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)
2026. október 22.
18.45: FTC–Torreense (portugál II.)
2026. november 5.
18.45: Milan (olasz)–FTC
2026. november 26.
21.00: FTC–Celje (szlovén)
2026. december 10.
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC
2027. január 21.
18.45: FTC–Juventus (olasz)
2027. január 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FTC

Az összes csapat menetrendjét ide kattintva érheti el.

Európa-liga
2026.08.28. 13:31

A Juventust fogadja, a Milanhoz és a Celtichez látogat a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában

A selejtezősorozatot veretlenül teljesítő FTC-re német és lengyel túra is vár.

 

 

Milan Juventus FTC Lech Poznan Torreense Celtic Hoffenheim Viktoria Plzen Európa-liga
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