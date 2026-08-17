Borbély Balázs: A kimaradt tizenegyesnél megfordult a fejemben, hogy megbosszulhatja magát
Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője
– Miért nem jött össze az egyenlítés?
– Tudtuk, hogy tempós, küzdelmes mérkőzés lesz, a Fradi jól kezdett, de mi is jól védekeztünk, lezártuk a kapu előtti területet, amikor pedig nálunk volt a labda, veszélyes ellentámadásokat vezettünk – sajnos nem szereztünk gólt. Sovány vigasz, hogy a második félidőben jobbak voltunk, nem érdemeltünk vereséget, sőt a döntetlennel sem lehettünk volna elégedettek. Azt is meg kell említeni, hogy a Garai Zéténnyel szembeni szabálytalanságáért Mariano Gómeznek egyértelműen piros lapot kellett volna kapnia.
– Hibátlannak látta a ZTE teljesítményét?
– Nem, természetesen láttam a sok-sok kihagyott helyzetet. A támadásokat sikerült jól felépíteni, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, és ez gond. Edzéseken rengeteget gyakoroljuk a lövéseket és a befejezéseket, ugyanakkor már az apróbb sikerek is növelik a játékosok önbizalmát, remélem, előbb-utóbb a gólok is összejönnek majd.
– A hírek szerint Szendrei Norbertet magyar és külföldi klubok is szerződtetnék. Mit gondol, a játékos marad a ZTE-ben?
– Nem tudok semmit, lehet, hogy az újságírók több részletről értesültek. Nekem az a legfontosabb, hogy mindenki egy célért küzd, mi pedig továbbra is dolgozunk a csapat fejlesztésén.
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Nem pihentette a kulcsjátékosokat a Trabzonspor elleni Európa-liga-rájátszás előtt. Miért?
– Az első két bajnokin sok változtatást hajtottunk végre, de nem működött a csapat, szóval, most nem akartam ennyi játékost cserélni. Csak kényszerből változtattunk az összeállításon, különben is, nem szívesen bontom meg, ami jól működik.
– Ennek tükrében hogyan értékeli a mérkőzést?
– Az első félidőben nem játszottunk jól, egész egyszerűen sehogyan sem találtuk a fogást a Zalaegerszegen, nem tudtunk mit kezdeni a betömörülő és szervezett védekezésével. Ennek ellenére egy szabadrúgás után megszületett a vezető gólunk. A második félidőt jól kezdtük, Varga Zétény és Corbu Máriusz révén volt lehetőségünk lezárni a meccset – sajnos nem sikerült. A hajrában kissé kaotikussá vált a szituáció, itt is, ott is voltak helyzetek, ám szerencsére megtartottuk az előnyünket.
– És ebben a kaotikus hajrában gondolt arra, hogy elúszhat a győzelem?
– A kimaradt tizenegyesnél megfordult a fejemben, hogy megbosszulhatja magát. Jobban kell kontrollálni az eseményeket. A hazaiak minden dicséretet megérdemelnek, amit lehetett, próbáltak megtenni az egyenlítésért – de van egy nagyszerű kapusunk!
NB I
4. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 0–1
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 6052 néző. Vezette: Csonka Bence
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, D. Silva, Calderón – Kiss B. (Babos, 67.), Amato (Vera, 67.), Szendrei, Garai (Marques, a szünetben) – Krevszun (Tchicamboud, 73.), Maxsuell (Richards, 84.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
FTC: Dibusz – Osváth, Gómez, Zohoré, Cadu – Nagy Á. (Rommens, 90+1.), Kanikovszki (O'Dowda, 63.), Corbu – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+3.), Varga Z. (Yusuf, 63.) Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Corbu (38.)
Sárga lap: Richards (87.), Penalba (90+4.), ill. Corbu (18.), O'Dowda (87.)
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