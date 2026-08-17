Borbély Balázs: A kimaradt tizenegyesnél megfordult a fejemben, hogy megbosszulhatja magát

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Miért nem jött össze az egyenlítés?

– Tudtuk, hogy tempós, küzdelmes mérkőzés lesz, a Fradi jól kezdett, de mi is jól védekeztünk, lezártuk a kapu előtti területet, amikor pedig nálunk volt a labda, veszélyes ellentámadásokat vezettünk – sajnos nem szereztünk gólt. Sovány vigasz, hogy a második félidőben jobbak voltunk, nem érdemeltünk vereséget, sőt a döntetlennel sem lehettünk volna elégedettek. Azt is meg kell említeni, hogy a Garai Zéténnyel szembeni szabálytalanságáért Mariano Gómeznek egyértelműen piros lapot kellett volna kapnia.

– Hibátlannak látta a ZTE teljesítményét?

– Nem, természetesen láttam a sok-sok kihagyott helyzetet. A támadásokat sikerült jól felépíteni, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, és ez gond. Edzéseken rengeteget gyakoroljuk a lövéseket és a befejezéseket, ugyanakkor már az apróbb sikerek is növelik a játékosok önbizalmát, remélem, előbb-utóbb a gólok is összejönnek majd.

– A hírek szerint Szendrei Norbertet magyar és külföldi klubok is szerződtetnék. Mit gondol, a játékos marad a ZTE-ben?

– Nem tudok semmit, lehet, hogy az újságírók több részletről értesültek. Nekem az a legfontosabb, hogy mindenki egy célért küzd, mi pedig továbbra is dolgozunk a csapat fejlesztésén.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Nem pihentette a kulcsjátékosokat a Trabzonspor elleni Európa-liga-rájátszás előtt. Miért?

– Az első két bajnokin sok változtatást hajtottunk végre, de nem működött a csapat, szóval, most nem akartam ennyi játékost cserélni. Csak kényszerből változtattunk az összeállításon, különben is, nem szívesen bontom meg, ami jól működik.

– Ennek tükrében hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első félidőben nem játszottunk jól, egész egyszerűen sehogyan sem találtuk a fogást a Zalaegerszegen, nem tudtunk mit kezdeni a betömörülő és szervezett védekezésével. Ennek ellenére egy szabadrúgás után megszületett a vezető gólunk. A második félidőt jól kezdtük, Varga Zétény és Corbu Máriusz révén volt lehetőségünk lezárni a meccset – sajnos nem sikerült. A hajrában kissé kaotikussá vált a szituáció, itt is, ott is voltak helyzetek, ám szerencsére megtartottuk az előnyünket.

– És ebben a kaotikus hajrában gondolt arra, hogy elúszhat a győzelem?

– A kimaradt tizenegyesnél megfordult a fejemben, hogy megbosszulhatja magát. Jobban kell kontrollálni az eseményeket. A hazaiak minden dicséretet megérdemelnek, amit lehetett, próbáltak megtenni az egyenlítésért – de van egy nagyszerű kapusunk!