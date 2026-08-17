Fradi-bébi a lelátón, Corbu-fejes, zöld-fehér öröm – képeken az FTC győzelme a ZTE otthonában

Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 4. fordulójában Corbu Máriusz fejes góljával a Ferencváros 1–0-ra legyőzte a ZTE-t Zalaegerszegen. Nézze a meg a mérkőzésről készült legjobb képeket!

fotó Fradi-bébi a lelátón, Corbu-fejes, zöld-fehér öröm – így nyert az FTC a ZTE otthonában (Fotók: Szabó Miklós)