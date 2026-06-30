Nemzeti Sportrádió

Újabb távozók Újpesten, Piscitelli sem folytatja – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 15:08
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Riccardo Piscitelli (Fotó: Török Attila)
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Nejc Gradisar NB I magyar foci Riccardo Piscitelli Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC kedden a hivatalos felületein jelentette be, hogy Riccardo Piscitelli és Nejc Gradisar is távozik a klubtól.

Az újpestiek tájékoztatása szerint Riccardo Piscitelli szerződését nem hosszabbítják meg, így távozik a klubtól. A 32 éves olasz kapus 2024-ben igazolt a Megyeri útra, és összesen 43 alkalommal védte az újpesti kaput, ezek közül 11 mérkőzésen nem kapott gólt.

A lila-fehérek beszámoltak arról is, hogy Nejc Gradisar is elhagyja az együttest, mivel kölcsönszerződése lejártával visszatér az Al-Ahlihoz. A 23 éves szlovén futballista 13 tétmeccsen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett az NB I-ben.

Korábban már Milan Tucic, Giorgi Beridze és Davit Koburi távozását is bejelentette az Újpest FC.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Sparatcus)
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek:
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, lejárt a szerződése) Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

 

Nejc Gradisar NB I magyar foci Riccardo Piscitelli Újpest FC
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