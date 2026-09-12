Simonyi Balázs: Futás közben kreatívnak érzem magam

Melyik nagyobb kihívás: egy év alatt 1074 kilométert teljesíteni versenyen – mint tette 2018-ban –, vagy a Dumaszínház Mixát Dumaklubjában 120 percen át, két részben fenntartani másfélszáz néző érdeklődését?

A flow-elmélet szerint akkor jön létre a tökéletes pillanat, ha megfelelő a kihívás és a képesség aránya. Ezt kell mindig egy kicsit, de persze nem vállalhatatlan mértékben, feljebb tornászni. Az említett két kihívás nagyjából ebbe a kategóriába tartozik. Négy évtizede állok színpadon, vagyok mikrofon mögött, húsz esztendeje sportolok – én ebben élek, ezt vállaltam, különösebb pluszmotivációra nincs szükségem, mindkettőt szeretem csinálni, de mindkettőre sokat kell készülni, edzeni. Sokkal rosszabb lélekben egy lakógyűlést várni, s azon részt venni…

Hosszútáv a dumaszínházi önálló estjének címe, ami egyszerre utalás ultramaratoni futásaira és arra a hitvallására, hogy ha valamibe belekezd, azzal hosszú távon foglalkozik. Milyenek voltak az első reakciók?

Ez az előadás nemcsak könnyed standup. Az estem a Duma Akadémia-sorozat részeként kerül színpadra, s nem csupán álló-, hanem ülőképességet is igényel a nézőtől. Az akadémiai estek fellépői különböző szakterületek képviselői, akik beszélnek a munkájukról, az életükről. Afféle infotainment, amikor nem feltétlenül a nevettetés a cél, hanem akár komolyabb témák figyelemfelkeltő, szórakoztató kitárgyalása is humorba csomagolva. Én egyszerre jövök a művészvilágból mint előadó, rendező, író, színész, a tudományból mint PhD-s kutató, valamint a sportból. Az elhangzó történeteimben – amelyek, s ez fontos, nem csak futóknak szólnak – a nézők számos kapcsolódási pontot fedezhetnek fel saját életükhöz: a munka, az életszervezés, a sport, a hozzáállás kapcsán ugyanazt vagy éppen annak tökéletes ellentétét élhetik át. Vannak közben „nagy aha-élmények”, hogy „ezzel én is így vagyok”, meg a rádöbbenések, hogy „Úristen, én ezt nem csinálnám”, vagy „én nem tudnék így élni” – az est sok regisztert képes megmozgatni a hallgatóságban.

Készül az újabb versenyekre (Fotó: Árvai Károly)

A BEAC atlétikai pályáján ültünk le beszélgetni egy kiadós edzése után. A statisztikák szerint idén négy nagy versenyen, a Spartanionon, az Ultrabalatonon, a TorTour de Ruhron és a Kronion Perasmán összesen 607 kilométert futott. Most mire készül?

Szeptember végén jön a 246 kilométeres Spartathlon: remélem, ez lesz sorozatban a 13. célba érésem. Szeretek futni, versenyeken részt venni, helyzetekbe keveredni, emberekkel találkozni, olyan helyeken megfordulni, ahová az ember egyébként nem jutna el. A saját teljesítményem, a saját kifáradásaim révén olyan tapasztalatokat szerezhetek, amelyeket másképpen nem gyűjthetnék be.

Voltak periódusok, amikor többet edzettem és nagyon jó eredményeket könyvelhettem el, de ahhoz, hogy valaki eredményes extra-hosszútávfutó legyen, pláne 46 évesen, rengeteget kellene edzeni. Ez már nem motivál, ott vannak a gyerekeim, a hobbijaim, a munkáim.

Ezzel együtt minden nap tréningezik?

Vallom, amit idősebb Plinius mondott, hogy „Nulla dies sine linea”, vagyis „Nincs nap írás nélkül”. Akkor élek, ha mozgok, futás közben kreatívnak érzem magam, s amíg tudom, igyekszem megtartani a gyorsaságomat, mert szeretek rövid idő alatt messzire eljutni. Mi, emberek szerintem arra teremtődtünk, hogy mobilak legyünk; elvesztegetett lehetőség, ha nem vagy nem eléggé élünk ezen adottságunkkal. Egy nemzet prosperitásához elválaszthatatlanul hozzátartozna, hogy mozogjunk, de a kor, amelyben élünk, a kényelmes életet nemcsak preferálja, még jutalmazza is. A Nemzeti Sportot sokan azért olvassák, mert keresik a bálványokat, akik helyettük megcsinálják, amit ők nem tudnak. De miért nem hiszünk magunkban, hogy ha nem is klasszis szinten, de mi is tudunk színvonalasan úszni, futni vagy éppen futballozni? Az extra-hosszútávfutás tipikusan az a sportág, amelyet bármikor el lehet kezdeni. Az életkori medián 47 év a versenyek statisztikái alapján, vagyis nincs belépési küszöb, nem kell szerencse, nem befolyásolja ízlés, kapcsolatrendszer vagy pontozás. Van egy angol mondás, ami nagyon tetszik: „Mentality beats quality”, vagyis „A mentalitás legyőzi a minőséget”. Sok tehetséges ember eljut magas szintre, de a szorgalom, a befektetett idő és a kitartás minimum kiegyenlíti, sőt, le is győzheti a tehetséget. Ha a kettő együtt jár, az a legjobb.

Simonyi Balázs (Fotó: Árvai Károly)

Futás közben milyen gondolatok foglalkoztatják? Kérdezem azért is, mert a Wikipedia elsőként mint filmrendezőt említi, s olyan sikeres alkotások fűződnek a nevéhez, mint az Ultra és a Kékkör.

A rendező jól hangzik, de azért Magyarországon öt-hat évente lehet normális filmezési lehetőséghez jutni, ezt a mesterséget nem tudom napi szinten gyakorolni, így nem is tölti ki a napi gondolkodásom. Futás közben „kettő az egyben” tevékenységet folytatok: sok podcastot hallgatok és hangoskönyveket, most éppen Krasznahorkai László utolsó regényét, A magyar nemzet biztonságát Máté Gábor felolvasásában. Próbálom a futásra szánt időt valamivel párosítani, az idő ugyanis az ember egyetlen meg nem megújuló energiaforrása.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 5-i lapszámában jelent meg.)