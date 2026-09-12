Mikel Landa nyerte meg a Vuelta utolsó előtti szakaszát, nem változott az összetett élcsoportja

Mindent eldöntő szakaszához érkezett a Spanyol körverseny, a La Calahorra és Collado del Alguacil közötti 186.8 kilométeren négy kategorizált emelkedő és a hegyi befutó várt a kerékpárosokra. Ez jelentette az utolsó esélyt Primoz Roglicnak és Felix Gallnak, hogy ledolgozzák hátrányukat a piros trikós Enric Masszal szemben.

Az utolsó hegynek egy trió vágott neki először, Tobias Halland Johannessen, Ramses Debruyne és a rutinos Mikel Landa. Közülük Landa indított támadást a Collado del Alguacil meredek emelkedőjén, 6.9 kilométerre a céltól. A 36 éves spanyol kerékpárost senki sem érte utol, több mint öt év után ünnepelhetett győzelmet.

Hátul jókora lemaradással tekert Mas, Roglic és Gall csoportja, jöhetett a nagy csata a hegyen. Gall ugyan mindkettőjüknél hamarabb ért be, de neki három percet kellett volna eltüntetnie, azonban csak 17 másodperccel haladt át hamarabb a célvonalon, mint a piros trikós. Roglic még ennél is később fejezte be a szakaszt, így eldőlt, az összetettet Mas nyeri meg.

„Soha nem éreztem még ennyire boldognak magamat. Őszintén szólva, csak a kilométereket számoltam. A csapatom nagyszerű munkát végzett, mindenki mindent megtett ezért a sikerért” – mondta Mas, aki Alberto Contador 2014-es sikere óta a Vuelta első spanyol győztese.

Valter Attila 52. helyen ért célba, összetettben a 45. pozícióból várja az utolsó, granadai etapot.

81. VUELTA A ESPANA

20. szakasz (a La Calahorra–Collado del Alguacil, 186.8 km): 1. Mikel Landa (spanyol, Soudal Quick-Step) 4:58:01 óra, 2. T. H. Johannessen (norvég, Uno-X) 47 másodperc hátrány, 3. Deburyne (belga, Alpecin) 1:27 perc h., …14. Mas (spanyol, Movistar) 6:54 p h., …52. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 25:16 p h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Enric Mas 70:56:58 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2:15 p h., 3. Gall (osztrák, Decathlon) 2:44 p h., …45. Valter 2:18:39 óra h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 326 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 239, 3. Romele (olasz, Astana) 171

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 78, 2. Van Aert 62, 3. Leknessund (norvég, Uno-X) 36

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 71:06:26 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 1:10 p h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 17:24 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 213:40:00 óra, 2. Astana 39:01 p h., 3. Bahrain-Victorious 57:36 p h.