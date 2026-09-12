Folytatódik a Hull csodája: a Chelsea nem tudta megverni otthon az újoncot

CHELSEA–HULL CITY 2–2

Azok után, hogy a Premier League-be csodával határon módon jutott fel a Hull City, egyelőre az élvobalban is hatalmasat fut, megverte a Manchester Unitedet és a Coventryt, majd ikszelt az Aston Villával. Nos, aki azt hitte, ennyi volt a tündérmese, az tévedett.

A Xabi Alonso vezette Chelsea ugyan jól kezdte a meccset hazai pályán, hiszen már a 7. percben vezetést szerzett a rekordigazolás Morgan Rogers góljával, a szünetre már hátrányban fordult – Mohamed Bellumi duplázott. A folytatásban ugyan 70 százalékban birtokolta a labdát a Chelsea, s Joao Pedro révén ki is egyenlített, de összességében nem tudott újonc ellenfelénél veszélyesebb lenni. A vége 2–2, tovább folytatódik a Hull csodája.

BOURNEMOUTH–BRENTFORD 2–2

Nagyjából ezt vártuk. Két szimpatikus, támadófutballt erőltető csapat összecsapása volt ez, nem is okozott csalódást: előbb a Brentford vezetett Kevin Schade góljával, majd a Bournemouth a 38. és az 52. percben is betalált, tehát fordított, de a vendégek német sztárja megszerezte második gólját is az 56. percben, ezzel kialakult a 2–2-es végeredmény.

ASTON VILLA–NOTTINGHAM FOREST 1–2

Nem állt még össze a nyáron alaposan átalakult El-címvédő rendesen, sérülések is sújtják, ez pedig ezen a meccsen is megmutatkozott. Liam Delap góljával a Nottingham szerzett vezetést a 46. percben a gól nélküli első félidő után, majd Alysson ugyan egyenlített, az utolsó szó a Foresté volt: Igor Jesus eldöntötte a meccset a 88. percben, így lett 2–1 Oliver Glasner csapatnának.

CRYSTAL PALACE–IPSWICH 2–3

Ha a Villára azt mondtuk, nem állt még össze, ez hatványozottan igaz a Crystal Palace-ra. Ezen a meccsen ugyan hamar vezetést szereztek a londoniak, de előbb a 23. percben egyenlített az újonc Ipswich, majd jött a kiállítás a hazai oldalon, ami megpecsételte a meccset. Az Ipswich a félidő előtt 2–1-re ellépett, és jött ugyan a 75. percben tíz emberrel az egyenlítés, végül a 90. percben Zian Flemming megnyerte a vendégeknek a meccset.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Aston Villa–Nottingham Forest 1–2 (Alysson 74., ill. Delap 46., Igor Jesus 88.)

Bournemouth–Brentford 2–2 (Kluivert 38., Tavernier 52., ill. Schade 34., 56.)

Chelsea–Hull City 2–2 (Rogers 7., Joao Pedro 66., ill. Belloumi 28., 34.)

Crystal Palace–Ipswich Town 2–3 (Halali 14., J. Larsen 75., ill. Emersonn 23., L. Davis 45., Flemming 90.)

Liverpool–Fulham 0–0

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