Lendül a piros zászló a Madringen? – Spanyol Nagydíj, időmérő

A Mercedes volt a leggyorsabb a Formula–1-es Spanyol Nagydíj mindhárom edzésén, és bár a két gyakorláson is élen záró Andrea Kimi Antonelli számít a favoritnak, izgalmas, őrült időmérő várhat a mezőnyre a Madringen. A Ferrari végig erős formát mutatott, de Lewis Hamiltonnak az autótörése után kell újra támadnia. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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