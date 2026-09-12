Nemzeti Sportrádió

Lendül a piros zászló a Madringen? – Spanyol Nagydíj, időmérő

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.12. 15:39
null
Fotó: AFP
Címkék
F1 Formula–1 időmérő Spanyol Nagydíj
A Mercedes volt a leggyorsabb a Formula–1-es Spanyol Nagydíj mindhárom edzésén, és bár a két gyakorláson is élen záró Andrea Kimi Antonelli számít a favoritnak, izgalmas, őrült időmérő várhat a mezőnyre a Madringen. A Ferrari végig erős formát mutatott, de Lewis Hamiltonnak az autótörése után kell újra támadnia. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

...

 

F1 Formula–1 időmérő Spanyol Nagydíj
Legfrissebb hírek

A Mercedes továbbra is uralja a Madringet; Hamilton és Bearman is autót tört az elhúzódó harmadik edzésen

F1
3 órája

Hat kiállás? Russell szerint őrült futam lehet Madridban; az FIA-elnök szürreális kijelentéseket tett

F1
19 órája

Antonelli a leggyorsabb a madringi nyitó napon; Lindblad összetörte a Racing Bullst

F1
22 órája

A Ferrari kezdett a legjobban, de a Mercedes elsőségével zárult a madringi nyitány

F1
Tegnap, 14:35

Fernando Alonso: Ebben az akkumulátorbajnokságban vannak nem szándékos előzések

F1
Tegnap, 12:00

F1: a McLaren a kanyargós Madringen vágna vissza a Mercedesnek

F1
Tegnap, 9:29

Antonelli újabb lépést tehet a vb-cím felé? Madridban borulhat a papírforma

F1
2026.09.10. 16:15

Kimi Räikkönen fia a Red Bull versenyzőképző programjának tagja lett

F1
2026.09.09. 15:53