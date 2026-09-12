Nemzeti Sportrádió

Futamgyőzelem és 4. hely Kiss Norbert szombati mérlege Zolderben

2026.09.12. 18:02
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Zolder Kiss Norbert kamion Eb
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként ért célba a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb belgiumi Zolderben zajló fordulójának szombati napján.

A 41 éves szombathelyi pilóta a tőle megszokott módon a leggyorsabb volt az időmérő edzésen, és magabiztosan szerezte meg a pole pozíciót a kora délután rendezett első viadalra. A 12 körös versenyen aztán a jó rajtot követően Kiss megtartotta az első helyet, majd körről körre növelte az előnyét, s végül csaknem hat másodperces előnnyel ért célba elsőként.

A második – részben fordított rajtrácsos futamon – a címvédőnek az első verseny győzteseként a nyolcadik pozícióból kellett startolnia, azonban hamar feljött egészen a negyedik helyig. Innen ugyanakkor a leintésig már nem tudott előrébb lépni, a másodikként száguldó René Reinert ugyanis a mögötte érkező Jochen Hahnt, valamint Kisst is szemmel láthatóan feltartotta, ám sem a hatszoros Eb-győztes németnek, sem pedig a magyar címvédőnek nem sikerült előzési pozícióba kerülnie a végéig.

A kamion Eb belgiumi fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, valamint további két futammal folytatódik Zolderben.

 

Zolder Kiss Norbert kamion Eb
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