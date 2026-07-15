Tuchel: Senki sem elégedett az elődöntővel, történelmet akar írni Anglia

Anglia az elmúlt években rendre a világ élmezőnyéhez tartozott: a 2018-as világbajnokságon elődöntős, a katari tornán negyeddöntős volt, míg a legutóbbi két Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott. Tuchel azonban hangsúlyozta, hogy játékosai ennél is többre vágynak.

„Meg akarjuk tenni a következő lépést. Tetszik az a változás az öltözőben, amelyet az energiák terén érzek. A játékosok izgatottak és rendkívül ambiciózusak az elődöntő előtt. Senki sem elégedett, és pontosan erre a mentalitásra van szükségünk ahhoz, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amilyenre holnap szükség lesz” – fogalmazott az angol szövetségi kapitány.

A szakember jó hírekkel is szolgált a keretet illetően: Declan Rice felépült betegségéből, így kezdőként számíthat rá, míg Jarell Quansah eltiltás, Jordan Henderson pedig sérülés miatt nem állhat rendelkezésére.

Az angol kapitány kitért az Argentína elleni párharc történelmi jelentőségére is. A két válogatott eddig ötször találkozott világbajnokságon, ezek közül háromszor Anglia győzött, köztük az 1966-os, végül aranyéremmel záruló torna negyeddöntőjében.

Tuchel ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a múlt eseményei nem jelentenek külön motivációt: „Nagy rivalizálás ez, két futballnagyhatalom csatája. Intenzív, érzelmekkel teli mérkőzésre számítok, amelyben többször is változhat a játék képe. Meglepne, ha másként alakulna.”

„Nem a történelemből merítünk erőt. Tudjuk, miért vagyunk itt, és tudjuk, mit akarunk. Soha nem féltünk kimondani az elvárásainkat vagy álmodni a végső sikerről. Elődöntőben vagyunk, éhesen érkeztünk ide, és a következő győzelmet akarjuk megszerezni. Tiszteljük az ellenfelünket, de nem akarjuk a történelmi eseményekkel még nagyobbra fújni ezt a mérkőzést. Ez egy óriási futballmeccs, mi pedig izgatottan, hálásan, ugyanakkor rendkívül elszántan várjuk. Tudjuk, mekkora akadály áll előttünk, de készen állunk rá. Argentína legjobb változatára készülünk, és a legjobbat várjuk el saját magunktól is” – zárta gondolatait Tuchel.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!