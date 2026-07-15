Mourinhóék sem hagyták ki a francia–spanyol vb-elődöntőt – fotó

A második munkanap után Mourinho és csapata (immáron kiegészülve Sami Khedirával, a csoportkép felső sorában balról az első) a madridiak valdebebasi edzőközpontjában nézte végig a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntőt. Aligha véletlenül, mindkét csapatban akadnak ugyanis Real Madrid-játékosok: a spanyoloknál Marc Cucurella, a franciáknál leginkább Kylian Mbappé teljesítményére lehetett kíváncsi a portugál sztáredző.

A mérkőzés 2–0-s spanyol győzelemmel ért véget, azt nem tudni, hogy Mourinho örült-e ennek vagy sem.