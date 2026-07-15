Nemzeti Sportrádió

Mourinhóék sem hagyták ki a francia–spanyol vb-elődöntőt – fotó

T. Z.T. Z.
2026.07.15. 07:10
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Mourinho (alsó sor, balról az első) és csapata meccsnézés közben (Fotó: José Mourinho/Instagram)
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foci vb 2026 José Mourinho Franciaország Spanyolország
A Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője szakmai stábja társaságában követte az eseményeket.

Mint arról korábban már hírt adtunk, José Mourinho megkezdte a munkát a Real Madrid valdebebasi edzőközpontjában, egyelőre korlátozott játékosanyaggal.

Spanyol labdarúgás
2026.07.10. 20:17

Mourinho és szakmai stábja munkára jelentkezett a Real Madrid edzőközpontjában

Az erősen foghíjas madridi keret tagjaival viszont először csak hétfőn találkozik a portugál szakember.

A második munkanap után Mourinho és csapata (immáron kiegészülve Sami Khedirával, a csoportkép felső sorában balról az első) a madridiak valdebebasi edzőközpontjában nézte végig a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntőt. Aligha véletlenül, mindkét csapatban akadnak ugyanis Real Madrid-játékosok: a spanyoloknál Marc Cucurella, a franciáknál leginkább Kylian Mbappé teljesítményére lehetett kíváncsi a portugál sztáredző.

A mérkőzés 2–0-s spanyol győzelemmel ért véget, azt nem tudni, hogy Mourinho örült-e ennek vagy sem.

 

foci vb 2026 José Mourinho Franciaország Spanyolország
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