Kiakadtak az olasz élvonalbeli klubok Mancini kinevezése miatt

Hosszú huzavona végén kedd délután a FIGC szövetségi tanácsának ülése után Giovanni Malago sajtótájékoztatón közölte: a posztot 2018 és 2023 között már betöltő Robert Mancini tér vissza a szövetségi kapitányi székbe, az olasz válogatott élére, a technikai igazgató pedig Claudio Ranieri lesz.

Szerdán aztán a legnagyobb olasz sportlapok friss kiadásaikban kürtölték világgá: az olasz élvonalban szereplő klubok egyhangú felháborodásuknak adtak hangot a squadra azzurrával a 2020-as Európa-bajnokságot megnyerő tréner visszatérése miatt. Elsősorban nem Mancini kinevezése háborította fel a klubvezetőket – persze nem repestek az örömtől, hiszen az ő jelöltjük Antonio Conte volt a kispadra –, sokkal inkább az, ahogy Malago elnök az egész tárgyalási procedúrát intézte, és ahogy azt a sajtóban előadta.

A Corriere della Sera például arról írt, hogy az Serie A-s klubelnökök a ligán keresztül hajlandóak lett volna jelentős részt átvállalni Conte kapitányi fizetéséből. Malago azonban nemcsak a felajánlásukat nem vette figyelembe, hanem még a döntéshozatali eljárásból is kihagyta őket – gyakorlatilag egymaga döntött az új kapitány kilétéről.

Mindez egyébként azért is külön fájó az olasz klubelnököknek, mert bő egy hónappal ezelőtt Malago éppen a Serie A-ban szereplő kluboknak köszönhetően nyerhette meg az elnökválasztást és kerülhetett a szövetség elnöki székébe. Az elnökök úgy érzik, cserébe joggal várták el, hogy véleményüket figyelembe vegyék a szövetségi kapitány kinevezésénél – ám ez nem történt meg.

Az olasz ligaelnök, Ezio Maria Simonelli és klubvezetők a keddi ülésen próbálkoztak azzal érvelni, hogy a végső döntés meghozatala előtt hallgattassék meg a másik fél is, ám erre Malago elnök azzal vágott vissza, hogy a Pirlo-botrány és Maldiniék távozása után nincs több elvesztegetni való idő.

Mindenesetre a kedden történtek lezárásaként hivatalos közleményt adott ki a Serie A, amelyben békülékenynek tűnő hangnem ütött meg: „Intenzív órákon vagyunk túl, amelyek nem voltak könnyűek. Most viszont az a fontos, hogy egységben és az együttműködés igényétől vezérelve tekintsünk a jövőbe” – áll a közleményben.

Azt pedig már a Corriere teszi hozzá: „Majd meglátjuk, hogy ez meddig tart…”