Hogyan keress munkát a sport világában? A Jooble összesítő véleménye

A sport iránti szenvedély sokakban él, de hogy abból megélhetést is lehet csinálni, azt kevesen tudják. Magyarországon a sportszakma valójában jóval szélesebb, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk, és az elérhető munkák köre messze túlmutat a profi versenyzői karrier szűk sávján. Ha sporthoz kötődő állást keresel, a Jooble felületén is megjelennek olyan állás lehetőségek, amelyek az aktív sporttól a háttérmunkáig lefedik a szektor egészét.

Jooble: Hogy lehet hobbiből megélhetést varázsolni?

A legtöbben a sportkarrierrel azonosítják a sport világában végzett munkát, holott a valóság egészen más. Egy profi focicsapat mögött edzők, orvosok, fizioterápiás szakemberek, statisztikusok, médiamunkatársak, marketingesek, rendezvényszervezők és jogi tanácsadók dolgoznak. Egy sportközpont fenntartásához recepcióstól a műszaki személyzetig tucatnyi munkakör szükséges. A sport tehát nem egy szakma, hanem egy egész iparág, amelynek minden szegmensében van szükség képzett és motivált munkatársakra, akiket a sportszeretet is hajt.

Milyen álláslehetőségekre érdemes pályázni Magyarországon?

Magyarországon több munkalehetőség elérhető a sport szerelmesei számára, főleg, ha elég kreatívak vagyunk. A Jooble most összegyűjtötte a legnépszerűbb álláslehetőségeket, amelyeket érdemes megcélozni karrierváltás esetén. A félelmek eloszlatása érdekében bizonyos szakmákhoz valóban új végzettségre van szükség, de vannak olyan lehetőségek is, amelyek nem igényelnek hosszú éveken át tartó tanulást.

Az edző és a személyi tréner: a legláthatóbb munkalehetőség

Az edzői és személyi tréner munkakör az egyik legnépszerűbb út azok számára, akik a sport iránti tudásukat és lelkesedésüket szakmaként is kamatoztatni szeretnék. Magyarországon az edzői pálya komoly képesítési feltételekkel jár: a Magyar Sporttudományi Társaság és az egyes sportági szövetségek edzői licenszeket adnak ki, amelyeket rendszeresen meg kell újítani. A személyi edzők piaca ezzel szemben rugalmasabb, és sok sportoló egyszerre dolgozik edzőteremben és magánkliensekkel is. A fitneszközpontok és sportlétesítmények folyamatosan keresnek certificált edzőket, különösen a fővárosban és a nagyobb városokban.

Sportmenedzsment: a pályán kívüli stratégia

A sportmenedzsment az egyik leggyorsabban fejlődő területe a magyar sportszakmának. Egy klub működtetése, szponzori szerződések tárgyalása, médiakapcsolatok kezelése, szurkolói programok szervezése és jegyeladások koordinálása mind olyan feladatok, amelyekhez profi menedzseri háttér szükséges. A nagyobb magyar labdarúgóklubok, kosárlabdacsapatok és vizisportszervezetek egyre inkább keresnek üzleti és kommunikációs végzettségű szakembereket, akik a sportszféra sajátos logikáját is értik. Ez az a terület, ahol egy közgazdász vagy kommunikációs szakember a sportnál maradhat akkor is, ha nem volt hivatásos versenyző.

Sportorvoslás és fizioterápia: a sérülések mögötti segítő csapat

Minden komoly sportszervezet mögött ott áll egy egészségügyi stáb, amely a versenyzők teljesítményét és testi épségét védi. A sportorvos, a fizioterapeuta, a gyógymasszőr és a táplálkozási tanácsadó mind olyan munkakörök, amelyeket az egészségügyi végzettség és a sportkörnyezet iránti affinitás együttesen határoz meg. Magyarországon a sportegyesületek és az olimpiai felkészítési központok folyamatosan keresnek ilyen szakembereket, és a fizetések is emelkedő tendenciát mutatnak a szektorban. Ha egészségügyi végzettséged van és sportrajongó is vagy, ez az egyik legjobb kombinációja a kettőnek.