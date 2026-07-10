F1: szerződése felbontását kérte a McLaren tesztpilótája

Az ír származású versenyző 2022 óta öt szabadedzésen vett részt az istálló színeiben, ugyanakkor az IndyCarban már tíz futamgyőzelemnél tart.

O'Ward elmondta: hálás az F1-es tapasztalatokért, de élete egy új szakaszába lépett, és már igazán nem foglalkoztatja „a dolog”.

„Valójában semmi motivációt nem érzek, hogy továbbra is Forma-1-es tartalékpilóta legyek. Nagyon jól érzem magam az IndyCarban, szeretem a sorozatot, ott a helyem” – fogalmazott. Hozzátette: ugyan nem volt teljes munkaidejű pilóta, de éppen eleget látott abból a világhoz ahhoz, hogy őszintén kijelenthesse, az F1 nem neki való.

„Ha megnézem, milyenek a mai F1-es autók, nem igazán vágyom arra, hogy vezessek egyet. Ezért udvariasan kértem, hogy mentsenek fel a kötelezettségeim alól” – mondta Pato O'Ward.