Nemzeti Sportrádió

Márton Gábor is távozott az NB II-es Szentlőrinctől

F. B.F. B.
2026.07.10. 15:12
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Márton Gábor távozott a baranyaiaktól (Fotó: Szabó Miklós)
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Szentlőrinc Miroszlav Grumics NB II Márton Gábor Mihalecz István
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc szakmai vezetésében a 2026–2027-es idény előtt több változás is történt – az új vezetőedző és sportigazgató személye már korábban kiderült, a klub azonban arról csak most adott hírt, hogy Márton Gábor, Grumics Miroszláv és ifj. Mihalecz István távozott a klubtól.

Márton Gábor, aki sportigazgatóként irányította a csapatot az előző idény végéig, és akivel elérték céljukat a bennmaradást , távozott a klubtól. Elhagyta a Szentlőrincet Grumics Miroszláv is, aki játékosként két, sportvezetőként pedig további három évig dolgozott a szentlőrinci sikerekért. Szintén elköszöntek ifj. Mihalecz Istvántól, aki a felnőttcsapatnál és az utánpótlásban felügyelte a szakmai munkát.

A klubnál az állandóságot Pichler Gábor képviseli, aki ügyvezetőként és klubigazgatóként továbbra is a kiszámítható, zökkenőmentes működésért, a gazdasági, pénzügyi folyamatokért felel. Mint azt korábban már megírtuk, Filkor Attila személyében új sportigazgató irányítja, felügyeli a felnőttcsapatnál, valamint az utánpótlásban zajló szakmai munkát, Tóth László sportkapcsolati menedzserként fogja segíteni a Szentlőrincet, míg a klub operatív vezetője továbbra is Kovácsevics Dusán, aki a mindennapi működéshez szükséges folyamatok koordinálásáért fog felelni (Az új vezetőedző pedig Nikházi Márk lett.).

A baranyai klub honlapja arra is felhívta a figyelmet, hogy magyar futballban jelentős változások történnek, amelyek őket is érzékenyen érintik. Az MLSZ-től érkező anyagi támogatás jelentősen csökken, ami nagy kihívás elé állítja a kisebb klubokat. Mindezek ellenére a tulajdonos, Kovácsevics Csaba továbbra is mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő anyagi körülményeket, s a hátteret a klub stabil működéséhez.

A Szentlőrinc emellett egy távozóról is hírt adott, mégpedig Kocsis Bencéről, aki a következő évadban már a román másodosztályú Marosvásárhely együttesében szerepel majd.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
Érkezett: Varga György Balázs (Újpest FC, legutóbb Budafok – kölcsönben)
Távozott: Adamcsek Máté (?), Gyurján Márton (Ajka), Kocsis Bence (ASA Targu Mures Románia), Mascoe Nathaniel Lawrenzo (kanadai, ETO FC – kölcsönből vissza), Zeravica Marino (horvát-magyar, NK Osijek – Horvátország, kölcsönből vissza), Nyári Patrik (Kecskemét)


 

 

Szentlőrinc Miroszlav Grumics NB II Márton Gábor Mihalecz István
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