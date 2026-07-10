Kézilabda: szabadkártyával indulhat a Veszprém a klub-vb-n

„Az IHF végrehajtó bizottsága 2026. július 6-i ülésén úgy döntött, hogy klubunk számára szabadkártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klubvilágbajnokságra” – közölte honlapján a veszprémi egyesület.

A férfi kézilabdázók klubvilágbajnokságát évente rendezik meg, az idei tornára szeptember 24. és október 1. között kerül sor Egyiptomban, a Kairótól 45 kilométerre keletre található New Capital Indoor Hallban.

A mezőny a házigazda Al-Ahlin, a címvédő FC Barcelonán, valamint a kontinensek képviselőin – a német Füchse Berlinen, a brazil EC Pinheiroson, a kuvaiti Burganon, a marokkói Montadán és az ausztrál Sydney University HC-n – kívül két szabadkártyás csapatból, a 2024-ben győztes, 2025-ben ezüstérmes One Veszprémből és az egyiptomi Zamalekből áll.