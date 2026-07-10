Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: szabadkártyával indulhat a Veszprém a klub-vb-n

V. H. L.V. H. L.
2026.07.10. 15:15
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2024-ben a veszprémiek ünnepelhettek Egyiptomban (Fotó: Getty Images)
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férfi kézilabda klubvilágbajnokság One Veszprém HC Egyiptom szabadkártya
Az egyesület tájékoztatása szerint szabadkártyával indulhat a 2026-os férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon a One Veszprém HC, amely tavaly ezüst-, tavalyelőtt aranyérmet szerzett a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) által szervezett tornán, melyet az idén is Egyiptomban bonyolítanak le.

„Az IHF végrehajtó bizottsága 2026. július 6-i ülésén úgy döntött, hogy klubunk számára szabadkártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klubvilágbajnokságra” közölte honlapján a veszprémi egyesület

A férfi kézilabdázók klubvilágbajnokságát évente rendezik meg, az idei tornára szeptember 24. és október 1. között kerül sor Egyiptomban, a Kairótól 45 kilométerre keletre található New Capital Indoor Hallban.

A mezőny a házigazda Al-Ahlin, a címvédő FC Barcelonán, valamint a kontinensek képviselőin – a német Füchse Berlinen, a brazil EC Pinheiroson, a kuvaiti Burganon, a marokkói Montadán és az ausztrál Sydney University HC-n – kívül két szabadkártyás csapatból, a 2024-ben győztes, 2025-ben ezüstérmes One Veszprémből és az egyiptomi Zamalekből áll.

 

 

férfi kézilabda klubvilágbajnokság One Veszprém HC Egyiptom szabadkártya
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