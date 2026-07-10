Nemzeti Sportrádió

Kolozsvárra igazolt a Mezőkövesd és a Diósgyőr korábbi csatára

B. M.B. M.
2026.07.10. 15:28
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Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR 1907 CLUJ﻿
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Sztefan Drazsics DVTK Mezőkövesd CFR
Kolozsvárra, a CFR csapatához igazolt Sztefan Drazsics, a Mezőkövesd és a Diósgyőr korábbi csatára.

A jövő hónapban 34. életévét betöltő szerb játékos – egy éves kínai kitérővel a Csangcsun Jatajnál – 2018 és 2024 között szerepelt az NB I-ben, amelyben 134 találkozón 47 gólt szerzett.

Drazsics az előző két idényben a ciprusi APOEL futballistája volt (80 tétmeccsen 21 gól volt a mérlege), Magyarországra szerződése előtt pedig hazájában a Radnicski Obrenovac, a Javor Ivanjica és a Vozsdovac futballistája volt, de megfordult a belga Mechelennél is.

A nyolcszoros román bajnok CFR az előző idényben bronzérmes volt a Superligában, így ebben az évadban a Konferencialigában szerepel, a második selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

Az erdélyi klub számára kiemelt fontosságú volt egy gólvágó csatár leigazolása, miután a 2024–2025-ös szezon gólkirályát, Louis Munteanut az év elején eladták a DC Unitednek, a helyére érkező svéd-orosz Alibek Aliev pedig fél szezon után átigazolt a városi rivális Universitateához.

 

Sztefan Drazsics DVTK Mezőkövesd CFR
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