Kolozsvárra igazolt a Mezőkövesd és a Diósgyőr korábbi csatára

A jövő hónapban 34. életévét betöltő szerb játékos – egy éves kínai kitérővel a Csangcsun Jatajnál – 2018 és 2024 között szerepelt az NB I-ben, amelyben 134 találkozón 47 gólt szerzett.

Drazsics az előző két idényben a ciprusi APOEL futballistája volt (80 tétmeccsen 21 gól volt a mérlege), Magyarországra szerződése előtt pedig hazájában a Radnicski Obrenovac, a Javor Ivanjica és a Vozsdovac futballistája volt, de megfordult a belga Mechelennél is.

A nyolcszoros román bajnok CFR az előző idényben bronzérmes volt a Superligában, így ebben az évadban a Konferencialigában szerepel, a második selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

Az erdélyi klub számára kiemelt fontosságú volt egy gólvágó csatár leigazolása, miután a 2024–2025-ös szezon gólkirályát, Louis Munteanut az év elején eladták a DC Unitednek, a helyére érkező svéd-orosz Alibek Aliev pedig fél szezon után átigazolt a városi rivális Universitateához.