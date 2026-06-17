Egyelőre nem változik sokat a taorendszer

Immár hónapok óta nagy kérdés, hogy a következő évadtól melyik televízió közvetítheti az OTP Liga mérkőzéseit, az NB II-es találkozókat, a férfi és a női Magyar Kupa összecsapásait, illetve mindkét nemben a futsalsorozatokat. Az eddigi jogtulajdonos, az MTVA nem pályázott, a kormányváltás után senki sem írt alá nagyobb volumenű szerződéseket, a közmédia pedig eddig nagyjából tízmilliárd forintot fizetett azért, hogy az összecsapásokat az M4 Sporton, illetve a Duna World csatornán láthassuk. A Magyar Labdarúgó-szövetség idei első pályázatában hasonló volumenű összeget várt a pályázóktól, de senki sem jelentkezett a jogokért, így a határidőt többször is módosította a szervezet. Lapunk úgy tudja, a közvetítési jogok maradnak az MTVA-nál, amely megközelítőleg hatmilliárd forintot fizet ezért. Egyes hírek szerint ennek (is) köszönhetően az MLSZ központi támogatása csökken, nagyjából húsz százalékkal kapnak majd kevesebbet a szövetségtől a profi csapatok, ha betartják a magyar játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlásokat. A csapatok a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben szereplő pénzből is részesülnek, de még nem tudni, hogy a jövőben milyen mértékben.

Ugyancsak fontos téma, hogy mi lesz a tao sorsa, a Tisza-kormány választási programjában azt ígérte, ebben a formában megszűnik ez a rendszer, helyette állami támogatásban részesülnek a szövetségek, klubok, akadémiák. A látványsportok szövetségei február 28-ig nyújthatták be a sportállamtitkárságnak támogatási programjaikat. A szövetségi, illetve 300 millió forint összeghatár feletti programoknál kell a pénzügyminiszter aláírása. Mire körbeértek a beadványok, elkészültek a hiánypótlások, április lett, és ekkor már az akkori pénzügyminiszter nem írta alá az egyetértő nyilatkozatokat. A kormányváltás után Schmidt Ádám korábbi sportért felelős államtitkár aláírási joga is megszűnt, így támogatási igazolásokat sem lehetett kiadni, ami azért baj, mert a cégek adóbevallásának határideje május 31. Úgy tudjuk, Schmidt Gábor helyettes államtitkár megkereste Pósfai Gábor belügyminisztert, hogy meg kellene oldani ezt a problémát. A belügyminiszter gyors intézkedésének köszönhetően egy héten belül kiadták a jóváhagyó nyilatkozatokat a sportági szövetségeknek, és mellette nagyjából 130 támogatási igazolást is kiadtak több mint 11 milliárd forint értékben.

Az államilag elismert akadémiák támogatási programjának beadási határideje június 30., ezeket az akadémiák be is adhatják a tavalyi működési támogatásuk alapján meghatározott – egyébként sok esetben csökkentett – összegkeretig. Úgy tudjuk, ezeket jóvá is fogják hagyni.

A hat látványsportág képviselői csütörtökön hivatalos találkozó keretében tárgyalnak Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárral a feladatokról, a jelen és a közeljövő problémáiról. Úgy tudjuk, hogy az eddigi egy helyett három helyettes államtitkár lehet, egyikük Szántó Dávid korábbi sportriporter, aki az elmúlt években a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott. Az is felvetődött, hogy a jelenlegi helyettes államtitkár, Schmidt Gábor is folytatja munkáját.