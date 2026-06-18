Vasas: rajtra készen – Simon Zoltán publicisztikája

Csütörtökön kezdődött el az érdemi munka az előző két nap orvosi vizsgálatai után az NB I-be az NB II bajnokaként feljutó Vasasnál. Ami viszont a legfontosabb: gyakorlatilag megvan a következő bajnokságra a játékoskeret. Három év után egyik legfontosabb riválisával „karöltve” jutott vissza a Vasas a legmagasabb osztályba úgy, hogy éppen a Honvéddal együtt esett ki előtte.

A Fáy utca 58. szám alatt azonban már nem a múlttal, hanem a jelennel és a közeljövővel foglalkoznak úgy, ahogyan annak minden más csapatnál is történnie kell. Mégpedig azért, mert a felkészülési időszak rajtja mellett dübörög az átigazolási szezon is.

Ahhoz, hogy pontosan megérthessük, mi és miért történik a Vasasnál, vissza kell mennünk az időben. 2023. június 2-án az angyalföldiek a klubhonlapjukon hivatalos közleményt jelentettek meg, amelyben ez állt: „Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy klubvezetésünk a kialakult helyzetet konszolidálta. Az elmúlt két hétben lezajlottak a bércsökkentésekkel és szerződésbontásokkal kapcsolatos egyeztetések, elkészült a következő szezonra vonatkozó pénzügyi és szakmai terv, amelyet klubunk tulajdonosi és szponzori köre a mai nappal elfogadott.” A bejelentésnek volt egy másik kitétele is, mely a szakmai arculatváltás első jele volt: „a fiatal labdarúgók felnőttfutballba történő integrációja is fő alappillér a Vasas FC II további versenyeztetése miatt.”

Nagy György többségi és Nagy Miklós kisebbségi tulajdonos 2019 decemberében vette át a Vasas FC-t. Magyar játékosokra építettek, tapasztalt, válogatott futballisták mellett rutinos, a honi mezőnyben a posztjukon spílernek számítókat igazoltak. Ennek a korszaknak a végét jelentette ez a közlemény, mert a Vasas ekkor az utolsó helyen esett ki az NB I-ből, egyből a felkerülése után. A játékoskeret fokozatosan átalakult, inkább fiatalokat szerződtettek, mint a szerződését már meghosszabbító, de a fél élvonalbeli mezőny által csábított Doktorics Áron, és elkezdtek támaszkodni a Vasas Kubala Akadémia növendékeire, amely kiemelt akadémia, ráadásul csapatszinten is szép eredményeket szállított a korosztályos küzdelmekben úgy, hogy játékosokat adott az utánpótlás-válogatottaknak. A változtatások első csúcspontja lett az előző NB II-es bajnokságban elért első hely, amelyet megérdemelt a Vasas. És visszagondolva, az első fordulóban, hazai pályán a Csákvártól elszenvedett 4–1-es vereséget leszámítva egy percig sem forgott veszélyben a feljutás. Az első helyért azért persze alaposan meg kellett küzdeni a Kispesttel.

Erős Gábor előző nyári vezetőedzői kinevezése telitalálatnak bizonyult, a Kazincbarcika után az angyalföldieket is feljuttatta az élvonalba. A játékosok közül Urblík József volt a legfőbb vezér, de a korábbi, feljutást nem eredményező évekkel ellentétben valóban igazi csapatként funkcionáltak a piros-kékek. A pályán tettekkel, kommunikációval is segítették egymást, ha kellett, egyéni érdekeiket hátrébb szorítva. Ennek ékes példája volt az abszolút közönségkedvenc Tóth Milán hozzáállása és teljesítménye. Fokozatosan kevesebb lapot kapott reklamálásért és törlesztésért, miközben ugyanúgy vagy még jobban faragták az ellenfelek játékosai. Viszont beállt a sorba, visszajárt védekezni, kivette a részét a támadások felépítéséből, levezényléséből is, ráadásul nem derogált neki leadni a labdát a jobb helyzetben lévő társaknak.

Urblíkkal együtt szép példát mutattak a fiataloknak, akikkel kapcsolatban ebből a szempontból mindegy volt, hogy a Vasas Kubala Akadémia növendékei, vagy tinédzserként kerültek az első csapathoz. Mert mindannyian egy célért futballoztak, aminek a megérdemelt első hely lett a jutalma.

Most viszont megint változtatnak a Vasasnál, de nem annyira drasztikusan. Erről a következőket nyilatkozta Nagy Miklós sportigazgató a Nemzeti Sportnak május 23-án: „Nálunk ez tulajdonosi és főszponzori elvárás, a magyarok szerepeltetése és a saját fiataljaink beépítése a klubmodellünk alapja. Számomra jelentős szakmai kihívás, hogy amellett, hogy csak magyar játékosokban gondolkodunk, nálunk az is szempont, hogy többségében fiatalok alkossák a keretet. A megfontolt, célzott igazolások mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a játéktudás mellett ki milyen karakter, mennyire illik az öltözőbe. Nehéz, de szép utat választottunk. Ha mindez eredménnyel is párosul, akkor ennek a patinás klubnak biztató jövője is lehet.”

Nagy akkor azt is elmondta, hogy a költségvetést tekintve a Vasas a 10–12. helyen van a magyar mezőnyben, játékoskeretének akkori értéke pedig a 13. pozícióban. Éppen emiatt mondta azt, hogy a céljuk a biztos bennmaradás kiharcolása. Fontos tudni, hogy a Vasas költségvetése nem engedi meg azt, hogy kiszemelt játékosért átigazolási díjat fizessen. Ezért csak lejáró szerződésűek érkezhettek és érkezhetnek a Fáy utcába, ez viszont nem azt jelenti, hogy az adott futballistának ennyi is lenne az értéke.

Vegyük az Izraelből hazatérő Koszta Márk esetét. Lejárt a szerződése, a Vasas meg nem fizetett érte átigazolási díjat. Viszont a Transfermarkt 450 ezer euróra becsüli az értékét. A klub ad neki fizetést, fizeti utána a rezsit, de Koszta, ha úgy játszik, amiért igazolták, és ha a többiek is jól teljesítenek, illetve elérik a kitűzött célt, további bevételeket termelhet azok után, hogy előző klubjának nem kellett fizetni, neki vagy utána pedig nem kell annyit kifizetni, mint a 450 ezer euró és a további járulékok összege, amit az egyéni és a társakkal közösen kivívott eredményeivel hozhat a Vasas bankszámlájára.

A Hapoel Petah Tikva volt játékosa 29, a KTE-től igazolt Pálinkás Gergő 29, a Zalaegerszegről érkező Csóka Dániel 26, a Nyíregyházáról szerződtetett Kovácsréti Márk 25, a Loki volt kapusa, Engedi Márk 19, míg a Videotontól visszatérő Kovács Patrik 18 éves. Azaz, érkeztek rutinos játékosok is, ahogyan azt Nagy Miklós előrevetítette, de jöttek fiatalok is, mint Nagyék színre lépése óta mindig.

A klub drukkerei féltik a saját nevelésű fiatalok jövőjét abból a szempontból, hogy kik maradhatnak, a maradók pedig mennyit játszhatnak. A szívből vezérelt hozzáállás érthető, mert a „mi kutyánk kölykei” eleve mindig jobban és mélyebben nőnek hozzá a drukkerek szívéhez. Az első csapat keretébe kerülésért, az ott ragadásért a világon mindenhol verseny van. Ugyanilyen éles rivalizálás folyik a kezdőcsapatba kerülésért és az ott maradásért is. És ez így természetes, mert ez a fejlődés alapja egyéni és csapatszinten is. A klub érdeke az, hogy az együttes minél jobban szerepeljen, és ez az, aminek egyébként a szurkolók is a legjobban örülnek, mert a sikeres szereplés minden sebet és lelki fájdalmat képes begyógyítani.

Az persze még egyáltalán nincs garantálva, hogy a Vasas benn marad az első osztályban, mint ahogyan az sem, hogy miképpen tenné meg, milyen végső helyezést elérve, ha képes lesz rá. Az viszont tény, hogy játékoskeretének értéke alaposan megnőtt. Ám hiba lenne, ha a piros-kékek hívei csak ebből indulnának ki, amikor előre megálmodják, hogyan fog szárnyalni a kedvenc csapatuk az OTP Bank Liga következő kiírásában. Egyrészt azért, mert a többi csapatnál is lesznek még bőven változások, másrészt azért, mert a hat érkező miatt távozók is lesznek. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan kik és mennyien. A Vasas ebben a szegmensben csütörtök kora délutánig azt jelentette be, hogy a 18 éves Hős Zsombor Nyíregyházán folytatja. De biztosak lehetünk benne, hogy nem ő lesz az egyetlen távozó.

Nagy Miklós ugyanis az NB II-es bajnokság vége óta többször is elmondta, hogy a feszített költségvetés, a bérkeret nem növekedhet, ezért ezt és a szakmai meglátásokat figyelembe véve nagyjából annyi távozó lesz, ahányan a Vasasban folytatják.

Véleményem szerint Tóth Milánt biztos, hogy majdnem mindegyik NB I-es csapat szívesen látná a keretében, de külföldről is figyelik. Az meglepne, ha őt eladnák, de a visszautasíthatatlan ajánlat, pláne, ha külföldről érkezik, nem véletlenül viseli a „visszautasíthatatlan” elnevezést.

Viszont vannak olyan játékosok, akikről lehet tudni, hogy csak epizódszerep hárulna rájuk, ezért nekik is jobb, ha távoznak. Vagy azért, hogy ne a lelátón üldögélve és jó esetben az NB III-as csapatban pályára lépve közelítsenek pályafutásuk utolsó szakasza felé, vagy azért, hogy ne torpanjanak meg a fejlődésben, még akkor sem, ha lehet tudni valakiről, hogy nem ő veszi majd át a csapatkapitányi karszalagot a magyar válogatottnál Szoboszlai Dominiktól. A Vasas gyakorlatilag kész kerettel kezdte el a felkészülést, mert ott van már minden kiszemelt. Ettől még nem szabad elkövetni azt a hibát, mint a legutóbbi feljutásnál, hogy túlságosan is merész álmok vegyék át az irányítást, amit az érkezők múltja és nem a jövője táplált.

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