Nemzeti Sportrádió

A vb-ről sérülés miatt lemaradó kapus érkezhet a Kispest-Honvédhoz – NS-infó

2026.07.20. 10:04
Osman Hadzikic (balra) lehet a Honvéd következő igazolása (Fotó: Getty Images)
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NB I Kispest-Honvéd FC Osman Hadzikic Slaven Belupo
Lapunk információi szerint az NB I-es Kispest-Honvédban folytathatja pályafutását Osman Hadzikic.

A 30 éves bosnyák kapus Ausztriában született, s az Austria Wien utánpótlásában nevelkedett. A bécsi együttesben 75 tétmeccsen lépett pályára, majd később megfordult az FC Zürich, az Inter Zapresic, az Admira Wacker és a Velez Mostar csapataiban is. A bosnyák válogatott vb-keretébe bekerülő, majd a hétvégén véget érő tornát sérülés miatt kihagyni kényszerülő Hadzikic jelenleg a horvát Slaven Belupót erősíti, így vélhetően pénzért cserébe kerülhet a piros-fekete együtteshez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Osman Hadzikic (bosnyák, Slaven Belupo – Horvátország)
Távozók: Csilus Tamás (szabadon igazolható), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)

 

NB I Kispest-Honvéd FC Osman Hadzikic Slaven Belupo
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