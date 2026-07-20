A vb-ről sérülés miatt lemaradó kapus érkezhet a Kispest-Honvédhoz – NS-infó

A 30 éves bosnyák kapus Ausztriában született, s az Austria Wien utánpótlásában nevelkedett. A bécsi együttesben 75 tétmeccsen lépett pályára, majd később megfordult az FC Zürich, az Inter Zapresic, az Admira Wacker és a Velez Mostar csapataiban is. A bosnyák válogatott vb-keretébe bekerülő, majd a hétvégén véget érő tornát sérülés miatt kihagyni kényszerülő Hadzikic jelenleg a horvát Slaven Belupót erősíti, így vélhetően pénzért cserébe kerülhet a piros-fekete együtteshez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Osman Hadzikic (bosnyák, Slaven Belupo – Horvátország)

Távozók: Csilus Tamás (szabadon igazolható), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)