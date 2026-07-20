ETO: folyamatban van az újabb gambiai légiós szerződtetése

Az adatbank.mlsz.hu és több internetes adatbázis is rögzíti már, hogy a szlovák másodosztályban, az STK Samorínban az előző idényben 27 bajnokin tíz gólt és hat gólpasszt elérő (és volt három gólja a kupában is) 20 éves gambiai csatár, Modou Lamin Marong, aki a 2024–2025-ös idényben három meccsen már játszott az NB I-ben, Nyíregyházán, az ETO FC-ben folytatja a pályafutását.

Győrben azonban még nem jelentették be az érkezését, információink szerint azért nem, mert még nem zárult le az átigazolás adminisztrációs része, bizonyos papírokra még várnak a klubnál, amik ahhoz kellenek, hogy a Konferencialigára is nevezhessék a csatárt és hivatalosan is bemutathassák.

Marong lehet az ETO harmadik gambiai légiósa, az ugyancsak nyáron érkezett középpályás Modou Lamin Mass és az előző idényben is Győrben futballozó Nfansu Njie mellett.

Mexikóból származó értesüléseink szerint az ETO a Pumas UNAM 24 éves középpályását, Rodrigo Lópezt is kiszemelte, akit jól ismer a csapat új, mexikói vezetőedzője, Efraín Juárez. Egyelőre kérdéses, a győriek meg tudnak-e állapodni a szerződtetéséről.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)