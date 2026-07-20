Kl: egy Fradi–DAC meccs is összejöhet – ebből a körből kaphatnak ellenfelet csapataink

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 14 órától tartja a svájci Nyonban a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának sorsolását, amely előtt szűkítették a lehetséges ellenfelek körét. Lássuk, milyen csapatok várhatnak az NB I-es klubokra, ha továbbjutnak a héten kezdődő 2. fordulóból, illetve a Ferencvárosra, ha kiesik az Európa-ligából és átkerül a Konferencialigába – utóbbi esetben akár Dunaszerdahelyre is utazhat, ugyanis a DAC-ot is megkaphatja (ha a DAC továbbjut a 2. fordulóból).

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

Főág

A DVSC–Pjunik (örmény) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:

NK Bravo (szlovén)–KF Shkëndija (északmacedón)

FC Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)

Raków Czestochowa (lengyel)–Valletta FC (MLT)

HNK Rijeka (horvát)–Derry City FC (ír)

FC Polisszja (ukrán)–Köbenhavn (dán) A Paksi FC–Panathinaikosz (görög) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:

FC Spartak Trnava (SVK)–CSZKA 1948 (bolgár) párharc győztese

FK Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák) párharc győztese

NSÍ Runavík (feröeri)–FC Koper (szlovén) párharc győztese

Neftchi PFC (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz) párharc győztese A Twente (holland)–Ferencváros El-selejtező vesztesének lehetséges ellenfelei:

NK Varazdin (horvát)–FK Jablonec (cseh) párharc győztese

Bohemian FC (ír)–FC Ballkani (koszovói) párharc győztese

IFK Göteborg (svéd)–FCI Levadia Tallinn (észt) párharc győztese

Motherwell FC (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri) párharc győztese

DAC 1904 (szlovákiai)–FK Velez Mostar (bosnyák) párharc győztese Bajnoki ág

Az Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:

FC Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett) párharc győztese

Flora Tallinn (észt)–The New Saints FC (walesi) párharc győztese



A 3. frodulós mérkőzéseket augusztus 6.-án, illetve a visszavágókat augusztus 13.-án rendezik meg. KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK

Fő ág

Július 23.

Debreceni VSC–Pjunik (örmény)

Paksi FC–Panathinaikosz (görög)

DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)

Bajnoki ág

Július 21.

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC

A visszavágókatt július 30-án rendezik. SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK Selejtező, 1. forduló Június 16. Július 9.

Július 16. Selejtező, 2. forduló Június 17. Július 23.

Július 30. Selejtező, 3. forduló Július 20. Augusztus 6.

Augusztus 13. Selejtező, playoff Augusztus 3. Augusztus 20.

Augusztus 27. Ligaszakasz Augusztus 28. Október 15.

Október 22.

November 5.

November 26.

December 10.

December 17. Rájátszás Január 15. Február 18.

Február 25. Nyolcaddöntő Február 26. Március 11.

Március 18. Negyeddöntő Február 26. Április 8.

Április 15. Elődöntő Február 26. Április 29.

Május 6. Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI