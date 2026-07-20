Kl: egy Fradi–DAC meccs is összejöhet – ebből a körből kaphatnak ellenfelet csapataink

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Főág
A DVSC–Pjunik (örmény) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
NK Bravo (szlovén)–KF Shkëndija (északmacedón)
FC Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)
Raków Czestochowa (lengyel)–Valletta FC (MLT)
HNK Rijeka (horvát)–Derry City FC (ír)
FC Polisszja (ukrán)–Köbenhavn (dán)
A Paksi FC–Panathinaikosz (görög) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
FC Spartak Trnava (SVK)–CSZKA 1948 (bolgár) párharc győztese
FK Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák) párharc győztese
NSÍ Runavík (feröeri)–FC Koper (szlovén) párharc győztese
Neftchi PFC (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz) párharc győztese
A Twente (holland)–Ferencváros El-selejtező vesztesének lehetséges ellenfelei:
NK Varazdin (horvát)–FK Jablonec (cseh) párharc győztese
Bohemian FC (ír)–FC Ballkani (koszovói) párharc győztese
IFK Göteborg (svéd)–FCI Levadia Tallinn (észt) párharc győztese
Motherwell FC (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri) párharc győztese
DAC 1904 (szlovákiai)–FK Velez Mostar (bosnyák) párharc győztese
Bajnoki ág
Az Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
FC Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett) párharc győztese
Flora Tallinn (észt)–The New Saints FC (walesi) párharc győztese
A 3. frodulós mérkőzéseket augusztus 6.-án, illetve a visszavágókat augusztus 13.-án rendezik meg.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK
Fő ág
Július 23.
Debreceni VSC–Pjunik (örmény)
Paksi FC–Panathinaikosz (görög)
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
Bajnoki ág
Július 21.
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC
A visszavágókatt július 30-án rendezik.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park