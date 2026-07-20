Nemzeti Sportrádió

Kl: egy Fradi–DAC meccs is összejöhet – ebből a körből kaphatnak ellenfelet csapataink

2026.07.20. 09:03
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A DAC és a Ferencváros legutóbb 2024-ben mérkőzött meg egymással egy gólnélküli felkészülési meccsen – most alakulhat úgy a helyzet, hogy a Konferencialigában találkozik a két csapat (Fotó: DAC, archív)
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ETO Konferencialiga Paksi FC Debrecen Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 14 órától tartja a svájci Nyonban a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának sorsolását, amely előtt szűkítették a lehetséges ellenfelek körét. Lássuk, milyen csapatok várhatnak az NB I-es klubokra, ha továbbjutnak a héten kezdődő 2. fordulóból, illetve a Ferencvárosra, ha kiesik az Európa-ligából és átkerül a Konferencialigába – utóbbi esetben akár Dunaszerdahelyre is utazhat, ugyanis a DAC-ot is megkaphatja (ha a DAC továbbjut a 2. fordulóból).
Európa-liga
50 perce

Szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga selejtezőjében

A selejtezősorozat harmadik körének sorsolása 13 órakor kezdődik Nyonban.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ 
Főág
A DVSC–Pjunik (örmény) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
NK Bravo (szlovén)–KF Shkëndija (északmacedón) 
FC Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák)
Raków Czestochowa (lengyel)–Valletta FC (MLT) 
HNK Rijeka (horvát)–Derry City FC (ír)
FC Polisszja (ukrán)–Köbenhavn (dán) 

A Paksi FC–Panathinaikosz (görög) párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
FC Spartak Trnava (SVK)–CSZKA 1948 (bolgár) párharc győztese
FK Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák) párharc győztese
NSÍ Runavík (feröeri)–FC Koper (szlovén) párharc győztese
Neftchi PFC (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz) párharc győztese

A Twente (holland)–Ferencváros El-selejtező vesztesének lehetséges ellenfelei: 
NK Varazdin (horvát)–FK Jablonec (cseh)  párharc győztese
Bohemian FC (ír)–FC Ballkani (koszovói) párharc győztese
IFK Göteborg (svéd)–FCI Levadia Tallinn (észt) párharc győztese
Motherwell FC (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri)   párharc győztese
DAC 1904 (szlovákiai)–FK Velez Mostar (bosnyák) párharc győztese

Bajnoki ág
Az Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC párharc továbbjutójának lehetséges ellenfelei:
FC Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett) párharc győztese
Flora Tallinn (észt)–The New Saints FC (walesi) párharc győztese

A  3. frodulós mérkőzéseket augusztus 6.-án, illetve a visszavágókat augusztus 13.-án rendezik meg.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK
Fő ág
Július 23.
Debreceni VSCPjunik (örmény)
Paksi FC–Panathinaikosz (görög)
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
Bajnoki ág
Július 21.
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 
A visszavágókatt július 30-án rendezik. 

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

ETO Konferencialiga Paksi FC Debrecen Ferencváros
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