Dénes Vilmos: Kicsit el is érzékenyültem…

ÍGY KELL BEMUTATKOZNI: bár Dénes Vilmos már játszott az FC Köbenhavn elleni (0–3) Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában múlt hét csütörtökön, bajnokin vasárnap, a Nyíregyháza Spartacus elleni (1–0) keleti rangadón debütált a DVSC szélsője, mégpedig gyönyörű gólpasszal.

„Amikor gólpasszt adok, az több mint ötven százalékban megérzés alapján történik – mondta lapunknak Dénes Vilmos, a debreceniek 21 éves futballistája, aki július 31-én szerződött a belga Kortrijktől a piros-fehérekhez. – Amikor hozzám került a labda és megcsináltam egy cselt, az ösztöneimre hallgattam: üres területre adtam be, s bíztam benne, hogy valaki érkezik középen. Így is történt, Dzsudzsák Balázs remek ütemben futott a kapu előterébe, majd szépen csúsztatta meg a labdát. Óriási boldogsággal töltött el, hogy az első keleti rangadómon gólpasszal segítettem, ráadásul ezzel a góllal nyertünk is. Jól éreztem magam a pályán, s nem tagadom, kicsit el is érzékenyültem, mégpedig azért, mert egy év után végre újra élvezem a futballt. Azt csinálok, amit szeretek, azon a poszton, szélsőként játszom, ahol a legjobban érzem magam. Jó helyen vagyok, megkapom a bizalmat, próbálok is élni vele. Fontos győzelmet arattunk, hiszen az első két fordulóban nem szereztünk pontot. A Nyíregyháza kellemetlen ellenfél, erős, magas játékosok alkotják, így a legtöbb esetben nem is erőltettük a beadásokat, inkább a kombinatív futballt helyeztük előtérbe. Okosan játszottak, nem nagyon léptek ki hátulról, hogy ne kerüljenek egy az egy elleni szituációba. A gólunk után azonban kinyíltak, nagyobb terület volt előttünk, több nagy lehetőségünk is adódott, de sajnos nem éltünk velük.”

Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya a mérkőzés után elmondta, múlt hét szombaton amolyan csapatépítő programot tartott, amely jól sült el.

„Semmi extrára nem kell gondolni, vacsoráztunk és megnéztük a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzést, közben pedig jót beszélgettünk. A debreceni közeg befogadó, erős, összetartó, ezt néhány nap alatt megtapasztaltam.”

Nincs megállás, a Loki szerdán újra pályára lép, következik az FC Köbenhavn elleni Konferencialiga-selejtező harmadik körének visszavágója – a továbbjutási esélyek gyakorlatilag elszálltak, hiszen a dánok 3–0-ra nyertek Debrecenben.

„Sajnos kis túlzással már tét nélküli meccset játszunk, ettől függetlenül élveznünk kell minden percet: sok néző előtt futballozhatunk, erős csapat, nagy múltú klub ellen – kell ennél több? Ritkán adatik meg az embernek, hogy ilyen meccsen játsszon. Bár még nem szeretnénk túlzottan előretekinteni, vasárnap újabb fontosabb bajnoki következik: az ETO, vagyis a bajnokcsapat érkezik hozzánk. Nyílt sisakos futballt várok, s persze hazai győzelmet!”

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 14., péntek

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 15., szombat

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 16., vasárnap

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 17., hétfő

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)