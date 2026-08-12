A 16 éves Somogyi Tamás álomrajtot vett az NB I-ben

Alig két hete még az első NB I-es mérkőzésére készült, mostanra pedig gólpassz és gól is szerepel Somogyi Tamás neve mellett. A Kispest-Honvéd 16 esztendős támadó középpályása a Kisvárda ellen mutatkozott be, az MTK elleni 3–3 alkalmával ő készítette elő két évvel idősebb bátyja, Ádám találatát, vasárnap Pakson pedig már maga is ünnepelhetett: Kántor Kevin mellkassal elé tett labdáját 18 méterről nagyszerű mozdulattal, kapásból lőtte a jobb sarokba. A 2–2-re végződő mérkőzésen lapunk 7-es osztályzattal a mérkőzés játékosának választotta meg, kérdésünkre Maurizio Jacobacci vezetőedző is elismerően beszélt róla.

„Célként tűztem ki, hogy a tizenhetedik születésnapom előtt jó lenne betalálni, de nem sok időt hagytam magamnak, tíz nappal előtte, a harmadik NB I-es meccsemen sikerült – mondta lapunknak Somogyi Tamás. – Szeretem az ilyen célokat, mert motiválnak. A gólnál Kántor Kevin gyönyörűen lekészítette a labdát, nagyon jól jött felém, úgyhogy tudtam, el kell vállalnom a kapáslövést. A tizenhatos környékén már lövőhelyzet van, sokat gyakorolom ezt, örülök, hogy így kijött a lépés. Az öltözőben mindenki gratulált, a szurkolók és a stáb tagjai is nagyon örültek.”

Fotó: Czinege Melinda

És persze Simon Balázs is. A Honvédban szereplő Somogyi testvérpárt képviselő ProStar menedzsere nagyjából tíz éve ismeri a családot, Tamással hétéves, Ádámmal kilencéves kora óta van kapcsolatban, közelről látta tehát, mennyi munka van az NB I-es berobbanásuk mögött. Édesapjuk, aki maga is futballozott és edzősködött, gyerekkoruk óta rengeteget foglalkozik velük.

„Nekik tényleg mindenük a futball – mondta lapunknak Simon Balázs. – Ha szabadnapjuk van, idejük és energiájuk engedi, az édesapjukkal kimennek lövőedzést tartani, emellett külön regenerálnak, figyelnek az étkezésre és arra is, mikor mennyit kell aludni. Nagyon eltökéltek, emellett kitűnő tanulók, jól beszélnek angolul, és nagyon intelligensek. Ez a pályán is látszik: éretten futballoznak, olvassák a játékot, bármilyen taktikához képesek alkalmazkodni.”

Somogyi Tamás bátyjával, Ádámmal együtt 2024 nyarán, a Puskás Akadémiától került Kispestre. Tamás az előző idényben, a Karcag elleni szeptemberi meccsen mutatkozott be az NB II-ben, az élvonalban pedig mindössze három forduló kellett neki ahhoz, hogy fontos megmozdulásokkal hívja fel magára a figyelmet.

A nyáron újabb három évre kötelezték el magukat Kispesten. Képviselőjük szerint az MTK, a Paks, a Nyíregyháza, a Győr és az Újpest mellett külföldi csapatok is érdeklődtek irántuk, ám a Honvéd által felvázolt lehetőség és szakmai vízió egybevágott azzal, amit a testvérek pályafutásáról elképzelnek. Ezt erősítette meg Somogyi Tamás is, amikor arról kérdeztük, miként tud ennyire természetesen futballozni tizenhat évesen a felnőttek között.

„Próbálok a saját játékomra koncentrálni, és nem foglalkozni a külső körülményekkel, ezért nincs bennem különösebb megilletődöttség. Rengeteget tanulok a szakmai stáb tagjaitól, mindenben segítenek. Örülök annak, ahogyan a klubnál a fiatalokat kezelik, bátran bedobnak minket, ami szerintem Magyarországon ritka – ezért is vagyok itt. Polonkai Attila asszisztensedző is rengeteget segít, hasonló poszton játszott, és hasonló típusú futballista volt, mint én. Persze, sokat kell még dolgoznom azért, hogy olyan sikereket érjek el, mint ő.”

A tizenhetedik születésnapját augusztus 19-én ünneplő korosztályos válogatott középpályás a pályán és az interjúfolyosón sem tűnt megszeppent tinédzsernek: összeszedetten, magabiztosan beszélt élete első NB I-es góljáról. Simon Balázs szerint éppen ez a szerénységgel párosuló érettség az egyik legnagyobb erőssége, amellett persze, hogy – testvérével egyetemben – minden adottsága megvan ahhoz, hogy magas szintre jusson. Hosszabb távon merész célt tűztek ki a két testvér elé: felnőttválogatottság és a topligás karrier – de a menedzser hangsúlyozta, hogy nem akarják átugrani a fejlődés szükséges állomásait.

Fotó: Kovács Péter

„Számomra nem kérdés, hogy válogatott futballisták lesznek, és abban is hiszek, hogy eljutnak az öt legerősebb bajnokság valamelyikébe. Tudatosan szeretnénk felépíteni a karrierjüket: ha külföldre igazolnak, nem akarjuk, hogy egy év múlva visszajöjjenek, ezért olyan klubot szeretnénk választani nekik, amelyben tovább tudnak fejlődni. Azt szeretném, hogy egyszer mindketten klubrekordot jelentő összegért távozzanak a Honvédból – ez nekik, a klubnak és a magyar futballnak is jó lenne.”

Ez azonban még a jövő, Somogyi Tamás egyelőre rövid távú célokat pipál ki: bemutatkozott az NB I-ben, gólpasszt adott a bátyjának, majd tíz nappal a tizenhetedik születésnapja előtt megszerezte első élvonalbeli gólját is. A következő lépés nyilvánvalóan az lenne, ha játékával elősegítené a Honvéd minél jobb szereplését. A csapat három döntetlennel kezdte az idényt, tehát továbbra is veretlen, a fiatal középpályásban mégis maradt hiányérzet, főként az MTK ellen az utolsó pillanatokban elbukott két pont miatt. Pakson viszont ezúttal a kispestiek mentettek pontot a hajrában.

„Lehetne több és kevesebb is háromnál. Az MTK elleni meccs jobban fáj, ott az utolsó másodpercben ment el két pontunk, Pakson viszont valamennyit visszaadott az élet, hiszen a hajrában egyenlítettünk. Szerintem jó úton járunk, amit nem feltétlenül mutat meg a tabellán elfoglalt tizenegyedik helyezésünk.”