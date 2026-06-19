Nemzeti Sportrádió

Hétfőn sorsolnak az új idényre a labdarúgó NB I-ben

2026.06.19. 16:14
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Fotó: Török Attila
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NB I sorsolás labdarúgó NB I
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága hétfőn 10.30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének sorsolását.

A szervezet honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet rá, hogy az élvonal új szezonja a július 25-i hétvégén indul, az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, a 33., azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja pedig május 22.

Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 együttes vesz részt, amelyek háromszor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem két kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót vív a Merkantil Bank Liga második helyezettjével.

Az NB I előző idényében a klubtörténelem ötödik aranyérmét szerző ETO FC lett a bajnok, a győriek a címvédő, sorozatban hétszer győztes Ferencvárost előzték meg az utolsó fordulóig zajló kiélezett küzdelemben. A harmadik helyen a Paksi FC végzett, amely a negyedik DVSC-vel együtt a Konferencialigában szerepelhet, míg az ETO a Bajnokok Ligájában, az ezüstérmes és MOL Magyar Kupa-győztes FTC az Európa-ligában indulhat. A 2025–2026-os évad végeztével az abszolút újonc Kazincbarcika és a DVTK búcsúzott, a Merkantil Bank Ligából a Vasas FC és a Budapest Honvéd FC jutott fel.

Az OTP Bank Liga 2026–2027-es idényének mezőnye:

DVSC, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kispest-Honvéd FC, Kisvárda Master Good, MTK Budapest, Nyíregyháza Spartacus FC, Paksi FC, Puskás Akadémia FC, Újpest FC, Vasas FC, ZTE FC

 

NB I sorsolás labdarúgó NB I
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