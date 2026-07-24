Dárdai Pál: Erősebbek lettünk!

– Amúgy mennyi ideje van kivárni a tökéletes újpesti futballistasrác felbukkanását, s manapság valóban végigvihető az ilyen nevelő jellegű küldetés?

– Három plusz két év lehetőséget adtam magamnak. Nem hosszú idő, de erről valahol én is tehetek, mert már korábban is hívtak vissza a magyar futballba, és fiatalabban még szemtelenkedtem, hogy ha majd megveszik a klubot, ha majd a válogatottnak meglesz a gerince, s amikor mindez megtörtént, az orrom alá dörgölték a korábbi szavaimat, és láttam, hogy érdemes belevágni a feladatokba. Azt mondtam magamban, ha sikerül léket ütni, megindulhat valami a forrásból, és szerintem – képletesen mondva – már most tiszta víz ömlik be, úgyhogy ebből lehet termés is. Szerintem annak lehet örülni, hogy Újpest-szerelésben játszik a válogatott védőként számításba vett Markgráf Ákos, csatárként Krajcsovics Ábel és nálunk véd az NB I legjobbja, Szappanos Péter.

Dárdai Pál szerint fontos, hogy a felkészülés során senki nem szenvedett izomsérülést (Fotó: Török Attila)

– A fradisták előszeretettel dörgölik az újpestiek orra alá, hogy „Mindig jövőre…” – nos, 2027 tavaszán lehet lila-fehér a bajnokcsapat?

– Én ilyesmire nem teszek ígéretet. A minapi ankéton is morgott valaki, miért nem a bajnokságért játszunk, megint más pedig azért dörmögött, hogy a negyedik helyezés is sok lesz. Ami baj, hogy van egy nagyon negatív, sőt, toxikus elkeseredés, amire persze rátett egy lapáttal, hogy az előző bajnokságban eltángált minket a Fradi, átrohant rajtunk a Puskás Akadémia, s visszavetette a kezdeti hangulatot, hogy nem tudtuk felvenni a versenyt ezekkel a csapatokkal. Egyébként ezeket a pofonokat amiatt nem is bánom, hogy legalább mindenki felkapta a fejét, és látta, amiről előtte én is papoltam: a futballban nincsenek egyik napról a másikra csodák. Itt a „kell” játszik. Melózni kell, le kell tenni az alapokat, változtatni kell, a környezeten, a munkán, ki kell javítani a hibákat, őszintének kell lenni, észre kell venni azt, hogy a riválisoktól, sőt, önmagunktól miben vagyunk elmaradva. Amit most, nyáron az edzőmeccseken lehetett látni, az jó. Erős lett a csapat, sőt, inkább azt mondom, hogy így együtt erősebbek lettünk! És ami a fontos, hogy fejben is! A játékosok még fáradtabban is rendben voltak mentálisan. Na, nem szoktam mellébeszélni, ráadásul magamra is kell tegyek valami nyomást, úgyhogy a négy közé várom a csapatot. Megtörténhet, hogy hatodikok leszünk, például ha sok a sérült – mondjuk, lekopogom, hogy a felkészülés idején súlyos izomsérülés nem volt, és ez azért nagyon jó jel –, mert ott még nem tartunk, hogy két-három kulcsjátékost pótoljunk. Persze, sokkal egyszerűbb lenne négy saját fiatal bevetése, de a hátországot is épphogy elkezdtük építeni, eltelt néhány hónap, minden beindult, lélegezni kezdett a klub, szóval, meglátjuk, mi lesz ebből, ám bajnoki aranyat nem ígérhetek.

AZ NB I-RŐL… Tizenhat csapat mellett kardoskodnék. Ráadásul ennyi szép, új stadionnal pláne! Kellenek a nagy vidéki futballvárak. Nem létezhet, hogy Pécs, Szeged, Szombathely, Diósgyőr, Békéscsaba hiányzik az élvonal vérkeringéséből. Még a kilencvenes években is az volt az egyik nagy pozitívum, hogy minden csapatban volt három vagy öt jellegzetes stílusú játékos, és velük azonosították az emberek a focinkat, megvolt a kapcsolat, a ragaszkodás, az élmény.

– Pedig ha valami hiányzik a Dárdai-karrierből, az a bajnoki elsőség…

– Ezt már máskor is felhánytorgatták, de Németországban az U17-es bajnoki címnek már respektje van, úgyhogy nekem az aranyérem tekintetében edzőként nincs hiányérzetem. Fél éve vagyok itt, a Megyeri úton, most kezdődik számomra is az első, teljes bajnoki idény, ha akaratos játékkal jól hozzuk a két évadot, akkor másfél év után már lehet konzekvenciája a munkának, ám igazából a harmadik évben kellene ott tartani, hogy az Újpest harcban legyen a bajnoki címért. Akkor meglátjuk, mennyit ér a tudomány. Egyedül nem lehet mindezt megcsinálni, ehhez hoztam partnereket, így például Egressy Gábort is, aki Újpesten és az Újpestről mindent is tud, az ő segítsége is nagyon nagy érték nekem, itt semmi sem megy a szőnyeg alá. Ratatics Péterék megteremtik a feltételeket, vagyis rossz szót nem szólhatok, rend van, munka van, csapat van, a kérésemre szerződtettek német fitneszedzőt is, akivel mindenki maximálisan elégedett, a játék- és játékoselemzők, a scouting is elkezdett más rendszerben dolgozni, de egyik napról a másikra nem lehet visszahozni az aranykort, amikor sorozatban hét bajnoki címet szerzett az Újpest, és még a kispadon is válogatott játékosok ültek.

– Ha már az ambíció és az akarás. Anno Pécsről vonattal, a Mecsek-expresszel jött fel Pestre, a BVSC-hez: a mai luxuskörnyezetű futballvilágban, s a jelenkori Újpest esetében elképzelhető lenne, hogy valaki metró, busz kombinációval érkezik a Megyeri útra?

– Nem. Szerintem a miénk még más világ volt, aminek megvolt az előnye és a szépsége. Ha most rólam beszélünk, abban az időben már-már sztárjátékosnak számítottam Magyarországon – a Déli pályaudvaron például fotósok, újságírók vártak –, na, most képzeljük el, hogy a mai világban, ebben a médiaharsogásban ugyanígy felülne egy fiatal, ismert, sőt, már remek spílernek számító, a közösségi oldalakon is gyakran szereplő futballista a vonatra, akkor lehet, hogy végig molesztálják, amíg az Újpest-stadionig ér. Azt nem tudom megmondani, mi a jó, mi a rossz, ami biztos, hogy annak idején picit több volt a szenvedély része a futballnak. Ezt persze jó lenne visszahozni, és azt az élethelyzetet is, hogy a közeg, a csapat is neveljen. Anyám mondta mindig, hogy ahol nyugodt a család, ott nyugodt a kutya is, ahol mindenki kapkod, ugatós, agresszív a kutya is. Itt, Újpesten alakul a közösség, mindenki partner. Volt, hogy az elején morogtak rám, de összefogásban és példamutatásban most már van jó munkamorál, a csapat olyan erőnléti munkát végzett a nyáron, amit a Bundesliga-csapatok csinálnak, és ennek a befektetésnek előbb-utóbb gyümölcse kell legyen. Ha futballistaként fitt vagy, jóval egyszerűbb a taktikával foglalkozni, több labdát lehet szerezni, sokkal pontosabban befejezni az akciókat. A játékoskeretet elég szépen átformáltuk, a mottónk az intenzitás és mentalitás lett. Ennél a csapatnál nem fordulhat elő, hogy csak ellötyög valaki, s nincs következménye annak sem, ha éppen elkésik edzésről.

– Mi a helyzet a légiósokkal? Azt tudjuk, ha egy magyar gyerek ment és megy ki külföldre futballozni, neki mindig nyolcasra kell játszania, hogy elfogadják – Újpesten van ilyen nyomás?

– Természetesen! Nekem is fontos, ha külföldről hozunk valakit, legyen extra képessége. Arne Maier is azért lehet itt, mert azt játssza, amit magas szinten megtanítottak neki, s tudja, milyen a Bundesliga-meccseken alkalmazott dinamikus letámadás, érzi a tempót, a visszatámadás rafinériáját – adva van tehát, hogy a fiataljaink elleshetik tőle a futball fortélyait. Neki pechje volt, mert sérülés miatt úgymond mínusz játékpercekkel érkezett, ám most végigdolgozta a felkészülést, és akik látták az edzőmeccseken, tanúsítják, uralta a pályát. Ami fontos, hogy mindenkinek gyorsnak kell lennie, ma már nem hozunk ügyes, de lassú légióst Magyarországra sem, ezért is kell figyelni kiválasztásnál és a koordinációnál. A futás stílusa ráadásul nagyon fontos a modern futballban, nem véletlen, hogy egy jó sprintedző nagyon sokat tud segíteni. Nekem a sebesség volt az egyik legfontosabb szempont a kiválasztás során, mert a mindenki által álmodott, nagynevű góllövő megfizethetetlen.

– Érdekes meccsel rajtol el pénteken az NB I: Bundesliga-múlt és morál az újpesti oldalon, és ugyanez a szemlélet a nyíregyházi kispadon a régi pécsi haver, Bódog Tamás részéről. Nagy csata lesz?

– Régi szabály, hogy a meccs előtt, a meccsen nem haverkodunk, de a lefújás után igen. Remélem is, hogy nekem lesz majd jobb kedvem – és emiatt nagyobb étvágyam is a közös kaja során. Örülök, hogy Tamás sikeres volt az előző idényben, jól dolgozott, annak is örülök, hogy ellene és a Nyíregyháza ellen kezdünk, mert ő is meghajtotta a csapatát, és mi is. Annál rosszabb helyzet nem is lehetne, mint hogy kifogunk egy abszolút friss csapatot, húsz perc alatt berámol nekünk kettőt, aztán kivédekezi a hátralévő időt. Így legalább nincs, nem lehet mellébeszélés: két olyan társaság küzd majd egymással, amelyeknél az edzők a gatyát is leszedték a játékosaikról a felkészülés alatt. Az előző bajnokságban ikszeltünk, utána itthon gólzáporos meccsen, hét kettőre nyertünk, de… Bódog Tamástól mindig kell tartani, mert szó szerint felkészíti a csapatait, szóval, mi tisztelettel megyünk Nyíregyházára – ám, mondom, vacsorával is vár a kedves barátom, és az asztalnál már nem leszek ennyire visszafogott.

Bódog Tamás a jó meccs reményében várja barátját Az egymással jó barátságot ápoló Bódog Tamás és Dárdai Pál egyaránt Pécsről származik, de játékos-pályafutásuk valamilyen szinten kötődik a pénteken egymás ellen pályára lépő Nyíregyházához és Újpesthez is. „Nemcsak Palival, hanem az édesapjával, idősebb Dárdai Pállal is játszottam egy csapatban, én akkor mutatkoztam be a Pécsi Munkásban, amikor ő a búcsúmeccsén lépett fel, és milyen az élet, éppen az Újpest ellen! – emlékezett az 1988. december 3-án játszott PMSC–Újpesti Dózsa (2–0) bajnokira Bódog Tamás. – Kevesebb mint három év múlva már az ifjabb Dárdai volt a csapattársam, és 1992 augusztusában az akkor újonc Nyíregyháza ellen is játszottunk együtt, azt a meccset egy nullára nyertük meg. Amikor mindketten Németországban szerepeltünk, persze, hogy kerestük egymás társaságát, a válogatottban is volt néhány közös fellépésünk, itthon pedig nyaranta összejárt egymással a két család. Arra akkoriban nem gondolhattunk, hogy valaha edzőkollégák leszünk, de ez a pillanat is elérkezett, amikor a Hertha BSC-nél lehettem Pali segítője. Mindketten tudjuk, mit vall a másik a futballról, látszik, hogy Újpesten kezdenek beválni a télen munkához látó szakmai stáb elképzelései, ám talán a mi játékstílusunk is felismerhető volt a tavasszal. Szeretnénk izgalmas bajnokit játszani az Újpesttel, s bár a liláknak mások a lehetőségeik, egy meccsen bármi előfordulhat, főleg a nagy érdeklődéssel várt bajnoki nyitányon.”

(B. T.)

NB I

1. FORDULÓ

Július 24., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Július 25., szombat

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

Július 26., vasárnap

15.45: Vasas FC–ETO FC

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC

Július 27., hétfő

19.30: MTK Budapest–ZTE FC