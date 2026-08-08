Roberto Carlos és a Real Madrid igazgatója meglátogatta Puskás Ferenc sírját

A magyar labdarúgó 1958 és 1966 között játszott a Real Madridban, a klub egyik legnagyobb legendájának számít, így a Real Madrid képviseletében a brazil Roberto Carlos és José Ángel Sánchez klubigazgató meglátogatta Puskás Ferenc sírját a budapesti Szent István Bazilikában.

A Puskás Akadémia szervezésében megtartott eseményen a felcsúti klub igazgatója, Tóth Balázs, az MLSZ képviseletében Juhász Vince alelnök, valamint a szombaton 19 órától a Groupama Arenában a Reallal felkészülési mérkőzést játszó Ferencváros ügyvezetője, Orosz Pál is részt vett.

Puskás Ferenc a Real Madridnál eltöltött évei alatt 262 mérkőzésen 242 gólt szerzett, nyert öt bajnoki címet, háromszor BEK-et, valamint egyszer Király-kupát.