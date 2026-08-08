Nívós ellenfelekkel készült a bajnoki rajtra a Puskás Akadémia

ÖT MÉRKŐZÉST RENDEZNEK a női NB I első fordulójában szombaton, a hatodikat, az ETO–Ferencváros összecsapást el kellett halasztani, mivel a címvédő FTC a héten az UEFA minitornáján vesz részt. A mezőny újoncai közül a Videoton FC Fehérvár Szegeden, míg az Astra HFC az Újpest otthonában lép pályára.

Érdekesség, hogy a mezőny tagja a Szekszárd, amely az előző idény végén a kiesést jelentő 11. helyen végzett a tabellán. A csapat azért mégsem a másodosztályra készül, mert a bennmaradást kivívó Viktória FC visszalépett a bajnokságtól, az NB II Nyugati csoportjában a második helyen végző Dunaújváros pedig nem vállalta az indulást, amelynek jogát így a jobbik kieső, a szekszárdi csapat ragadta meg.

A bajnokság egyik nagy kérdése, hogy sikerül-e letaszítani a Ferencvárost a trónról. Az előző idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia kerete a nyáron nagy átalakuláson ment keresztül, a csapat a felkészülési időszakban találkozott a St. Pöltennel (1–5), az FC Slováckóval (3–1) és a Juventusszal (1–5) is.

„A St. Pölten és a Juventus ellen is meg tudtuk mutatni az erényeinket, de érződött, hogy mindkettő magasabb átlagéletkorú, nálunk tapasztaltabb együttes, amelyek egyszerű, hatékony futballt képesek játszani – nyilatkozta a Puskás Akadémia honlapján Halászi Kinga vezetőedző. – Az FC Slovácko ellen két góllal győztünk, de sokkal nagyobb is lehetett volna a különbség. Összességében kiváló felkészülésen vagyunk túl, nívós ellenfelekkel szemben tudtunk edzőmérkőzéseket vívni. Izgatottan várjuk a bajnoki rajtot.”

NB I, NŐK, 1. FORDULÓ

Szombat

Újpest FC–Astra HFC 15 óra

MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC 15 óra

PMFC–DVTK 16 óra

Szekszárd FC–Puskás Akadémia 17 óra

Kész-St. Mihály Szeged–Videoton FC Fehérvár 17 óra

Az ETO FC–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.