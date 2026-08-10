Férfi röplabda Közép-európai Liga: két magyar csapat indul a regionális sorozat következő idényében

A somogyiak hétfőn közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a magyar sorozatok és a Bajnokok Ligája selejtezője mellett a regionális versengésre is neveztek.

„Örülök, hogy visszatérünk, ez fontos a csapat és természetesen a játékosok fejlődése szempontjából is. A nemzetközi szereplés mindig nagyobb figyelmet és extra motivációt jelent, a közép-európai régió legjobb csapatai elleni mérkőzések több magas színvonalú találkozót jelentenek számunkra. Összességében is több mérkőzést játszhatunk, ami különösen fontos most, hogy a magyar Extraligában az előző idényhez képest kevesebb csapat és kevesebb mérkőzés lesz” – nyilatkozta Zoran Kedacic, a kaposváriak szlovén vezetőedzője.

A szakember hozzátette, korábbi csapataival több nagyszerű KEL-idénynek is részese volt, a sorozat mindig sokat adott aktuális együttesének, így várja, mit tartogat számukra a következő nemzetközi szezon.

A két magyar klub mellett ott lesz a kilenccsapatos mezőnyben a horvát bajnok és ezüstérmes, az ukrán bajnok, a montenegrói bajnok és ezüstérmes, a címvédő osztrák SK Zadruga Aich/Dob, valamint a szlovén OK Maribor.

Az alapszakaszban decembertől februárig négy fordulót rendeznek, fordulónként három tornával. Egy-egy tornán három csapat lép pályára, a Fino Kaposvár az első és a negyedik fordulóban is házigazda lesz. Az alapszakaszból az első négy jut be a március 16. és 18. közötti négyes döntőbe.

A Fino Kaposvár legutóbb a 2013–2014-es idényben szerepelt a regionális ligában, akkor az ötödik helyen zárt.

A férfi röplabda Közép-európai Liga 2026–2027-es mezőnye

FINO KAPOSVÁR, MÁV ELŐRE FOXCONN, HAOK Mladost (horvát), MOK Mursa Osijek (horvát), SK Zadruga Aich/Dob (osztrák), OK Maribor (szlovén), Epicentr-Podoljani (ukrán), OK Budva Volley (montenegrói), OK Buducnost Volley (montenegrói)



