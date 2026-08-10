Nemzeti Sportrádió

Rendezte 90 millió forintos tartozását a Mosonmagyaróvári KC

K. Zs.K. Zs.
2026.08.10. 13:37
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A legutóbbi MK-kiírásban negyedik helyezett mosonmagyaróvári csapat (Fotó: mkcse.hu)
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Mosonmagyaróvár női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC rendezte az önkormányzat felé fennálló 90 millió forintos tartozását – derült ki az NB I-es női kézilabdacsapat hétfőn közzétett hivatalos közleményéből.

Gáspár Botond, az MKC elnöke saját forrásból, maradéktalanul átutalta a mosonmagyaróvári önkormányzat számlájára a régóta húzódó, korábban meghosszabbított lejáratú kölcsön összegét – olvasható a közleményben.

A vezetőség reméli, hogy a licenc megszerzése, az UFM aréna és az önkormányzat irányában fennálló tartozások rendezése, az arénával történt további együttműködés tető alá hozása mindenki számára egyértelművé teszi elköteleződését a csapat hosszú távú és stabil működtetése mellett.

 

Mosonmagyaróvár női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
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