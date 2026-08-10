Rendezte 90 millió forintos tartozását a Mosonmagyaróvári KC

Gáspár Botond, az MKC elnöke saját forrásból, maradéktalanul átutalta a mosonmagyaróvári önkormányzat számlájára a régóta húzódó, korábban meghosszabbított lejáratú kölcsön összegét – olvasható a közleményben.

A vezetőség reméli, hogy a licenc megszerzése, az UFM aréna és az önkormányzat irányában fennálló tartozások rendezése, az arénával történt további együttműködés tető alá hozása mindenki számára egyértelművé teszi elköteleződését a csapat hosszú távú és stabil működtetése mellett.