A Puskás Akadémia 34 éves kapusa szerződést hosszabbított
„A 34 esztendős labdarúgó a jövőben is segítségünkre lehet, hiszen a kölcsönös bizalom jeléül 2027 nyaráig hosszabbította meg szerződését klubunkkal” – jelentette be a Puskás Akadémia Markek Tamás szerződéshosszabbítását a honlapján.
Markek 2021-ben Csákvárról igazolt Felcsútra, azóta 51 NB I-es meccsen és 65 tétmeccsen szerepelt a Puskás Akadémiában.
A 2025–2026-os idényben második számú kapusnak számítotzt Szappanos Péter mögött, és csak egy meccsen védett az NB I-ben. Ugyanakkor a mostani hosszabbítása jelzésértékű lehet amiatt is, hogy Szappanos kapcsán múlt héten jeleztük, Újpestre tart. Így pedig Markek akár első számú kapus is lehet Felcsúton az új idényben.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Kerezsi Zalán (MTK Budapest – kölcsön után végleg)