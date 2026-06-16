Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia 34 éves kapusa szerződést hosszabbított

P. K.P. K.
2026.06.16. 10:55
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NB I Puskás Akadémia Markek Tamás
A Puskás Akadémia bejelentette, hogy 2027 nyaráig szerződést hosszabbított 34 éves kapusával, Markek Tamással.

 

„A 34 esztendős labdarúgó a jövőben is segítségünkre lehet, hiszen a kölcsönös bizalom jeléül 2027 nyaráig hosszabbította meg szerződését klubunkkal” – jelentette be a Puskás Akadémia Markek Tamás szerződéshosszabbítását a honlapján.

Markek 2021-ben Csákvárról igazolt Felcsútra, azóta 51 NB I-es meccsen és 65 tétmeccsen szerepelt a Puskás Akadémiában.

A 2025–2026-os idényben második számú kapusnak számítotzt Szappanos Péter mögött, és csak egy meccsen védett az NB I-ben. Ugyanakkor a mostani hosszabbítása jelzésértékű lehet amiatt is, hogy Szappanos kapcsán múlt héten jeleztük, Újpestre tart. Így pedig Markek akár első számú kapus is lehet Felcsúton az új idényben.

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A lilák válogatott játékosokat igazolnának Felcsútról, az egyikük hamarosan alá is írhat.


NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Kerezsi Zalán (MTK Budapest – kölcsön után végleg)

 

NB I Puskás Akadémia Markek Tamás
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