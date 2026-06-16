A Puskás Akadémia 34 éves kapusa szerződést hosszabbított

„A 34 esztendős labdarúgó a jövőben is segítségünkre lehet, hiszen a kölcsönös bizalom jeléül 2027 nyaráig hosszabbította meg szerződését klubunkkal” – jelentette be a Puskás Akadémia Markek Tamás szerződéshosszabbítását a honlapján.

Markek 2021-ben Csákvárról igazolt Felcsútra, azóta 51 NB I-es meccsen és 65 tétmeccsen szerepelt a Puskás Akadémiában.

A 2025–2026-os idényben második számú kapusnak számítotzt Szappanos Péter mögött, és csak egy meccsen védett az NB I-ben. Ugyanakkor a mostani hosszabbítása jelzésértékű lehet amiatt is, hogy Szappanos kapcsán múlt héten jeleztük, Újpestre tart. Így pedig Markek akár első számú kapus is lehet Felcsúton az új idényben.