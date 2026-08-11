Egyelőre nem tudja tartani az intenzitást a Liverpool Andoni Iraola alatt

Ismét kétgólos előnyről kapott ki a Liverpool FC a felkészülési időszakban, a Leeds United (2–4) után ezúttal a Monaco győzte le Andoni Iraola csapatát (2–3). A vasárnapi vereség annyiban fájóbb, hogy ezúttal az Anfieldben kaptak ki a „vörösök”, de abban hasonlóságot mutattak a meccsek, hogy az edző mindkét esetben limitálta visszatérő kulcsjátékosai terhelését, és a visszaesés az ő kiválásuk után volt igazán tetten érhető. A Monaco ellen egyébként Szoboszlai Dominik kezdőként hetvenhat percet játszott, míg Kerkez Milos csereként beállva jó fél órát kapott.

„Ez a mérkőzés sokban hasonlított a Leeds ellenihez. Az első félidőben, főleg az első fél órában kifejezetten jól játszottunk, de a csapat jelenleg nem tudja sokkal tovább tartani a színvonalat. A Monaco legalább annyival jobb volt a második félidőben, mint amennyivel mi az első játékrészben, és megérdemelten nyerte meg a mérkőzést”– értékelt a klub televíziós csatornájának Andoni Iraola.

A Liverpool négy felkészülési mérkőzést játszott, és bár a Sunderland legyőzése (4–2) után úgy tűnt, ígéretesen alakul az új spanyol edző dinamikus támadójátékra építő taktikája, a Wrexham ellen (1–0) már érezhetően akadtak nehézségek, míg a legutóbbi két meccsen elkerülhetetlennek bizonyult az összeomlás.

„Amint cserélünk, érezhetően elfárad a csapat. Nem tudjuk tartani kilencven percen át a kellő intenzitást, szóval bőven van még dolgunk” – lamentált Iraola, miközben az idő már rég nem neki dolgozik, a Premier League ugyanis alig két hét múlva elrajtol, és a visszatérők formába lendítése mellett fájóan hiányoznak az új igazolások.

Ha abból indulunk ki, hogy a nyáron (ingyen) távozott Mohamed Szalah, Andrew Robertson és Ibrahima Konaté, de csak a szélső Víctor Munoz érkezett véglegesen, a védő Ronald Araújo pedig kölcsönben, akkor számszerűen is deficitben van a csapat, amelynek már tavaly is érezhetően rövid volt a kispadja a Premier League-hez. Jóllehet a januárban szerződtetett védő, Jérémy Jacquet már Liverpoolban van, csakhogy az év eleji vállsérülését követően továbbra sem léphetett még pályára.

„Jérémy esetében vacilláltunk, hogy a Monaco ellen pályára küldjük-e vagy sem, végül úgy döntöttünk, hogy nem – magyarázta Iraola az LFCTV nek. – A következő meccsre rendben lesz, de elismerem, hogy a felépülése kissé tovább tart, mint reméltük.”

Kérdés, mikortól lesz bevethető a másik középső védő, Giovanni Leoni, aki csaknem egy éve szenvedett keresztszalag-szakadást, és hogy valóban érkezik-e Bradley Barcola és/vagy Ibrahim Mbaye a szélekre, miközben a jobbhátvédposzt továbbra is problémás, és a középpálya vékony maradhat, ha Curtis Jones valóban az Interhez távozik. Andoni Iraola pillanatnyilag annak örülhet leginkább, hogy visszatért a csapat kapitánya, Virgil van Dijk – a holland középső védő ötvenkilenc percet játszott a Monaco ellen, igaz, összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek.

„Kifejezetten kértem, hogy hosszú pihenőt kapjak, mert úgy éreztem, szükségem van rá. Nagyon megterhelő idény volt az előző, a felkészülés kezdetétől egészen a vb-kiesés napjáig. Kihagytam az amerikai túrát, de néhány extra napot töltöttem az edzőközpontban, elvégeztem a teszteket a csapat érkezése előtt. Nekem ez volt a legjobb megoldás” – nyilatkozta a Monaco elleni meccset követően a Liverpool Echónak Virgil van Dijk, aki a mögöttünk hagyott idényben, a vb-vel együtt 69 mérkőzésen 6141 játékpercnél állt meg, ami átlagosan 89 percet jelent. A Liverpool csapatkapitánya az elmúlt hónapban töltötte be a harmincötöt, és a 2025 áprilisában aláírt kétéves hosszabbításának utolsó évébe lépett.