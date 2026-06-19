A ZTE edzőjelöltje Amorim időszakában dolgozott a Sportingnál – NS-infó
Információink szerint Filipe Celikkaya az egyik esélyes a ZTE edzői posztjára, aki jelenleg a Chicago Fire szakmai stábjában dolgozik.
A Nemzeti Sport Online-on a héten már beszámoltunk róla, hogy információink szerint a hétvégén érkezhet meg Zalaegerszegre a ZTE új portugál vezetőedzője, hogy aláírja a szerződését, és a jövő hét elején be is jelentheti őt a klub, vele kezdődhet meg a nyári felkészülés.
Azt egyelőre nem tudjuk, ki veszi át az együttes irányítását, de információink szerint a vezetőség egyik jelöltje a 41 éves Filipe Celikkaya. Korábban volt a Benfica U15-ös gárdájának vezetőedzője és irányította a Sporting CP B-csapatát is abban az időszakban, amikor az első csapatot Rúben Amorim vezette.
Celikkaya 2024-ben távozott a Sportingtól, a Chicago szakmai stábjában pedig 2025 januárja óta dolgozik.
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