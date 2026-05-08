A Ferencváros halasztást kaphat az állam felé fennálló kötelezettségeire

A Magyar Közlönyben megjelent, 1136/2026. számú, egyes költségvetési kérdésekről szóló határozat harmadik pontja kimondja: a kormány „felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”.

A határozat a döntését két ponttal indokolja. Egyrészt elismeri, hogy „a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén”. Másrészt megjegyzi, „az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus-világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket”.