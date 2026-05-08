Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros halasztást kaphat az állam felé fennálló kötelezettségeire

B. A. P.B. A. P.
2026.05.08. 09:53
null
Az FTC kezdeményezheti az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
FTC NB I labdarúgó NB I Ferencváros Magyar Közlöny
Egy pénteken megjelent kormányhatározat alapján a Ferencváros kérheti az „állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését”.

A Magyar Közlönyben megjelent, 1136/2026. számú, egyes költségvetési kérdésekről szóló határozat harmadik pontja kimondja: a kormány „felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”.

A határozat a döntését két ponttal indokolja. Egyrészt elismeri, hogy „a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén”. Másrészt megjegyzi, „az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus-világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket”. 

Labdarúgó NB I
2026.05.08. 20:23

„A szakosztályok működése stabil és biztosított” – az FTC reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra

A zöld-fehérek álláspontja szerint a határozat nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az egyesület bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit.

 

 

FTC NB I labdarúgó NB I Ferencváros Magyar Közlöny
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: Bántott minket, hogy az előző két döntőt nem tudtuk megnyerni

Labdarúgó NB I
10 perce

Gundel-Takács Bence: Jövő héten megpróbálunk ismét borsot törni a Ferencváros orra alá!

Labdarúgó NB I
40 perce

Gruber Zsombor: Kicsit bosszankodtam, mert én voltam kijelölve a tizenegyesre

Labdarúgó NB I
2 órája

Robbie Keane és Hajnal Tamás is beszélt a kupasiker értékéről; a ZTE-nél úgy számolnak, Campos marad

Labdarúgó NB I
3 órája

Vesztes nem volt – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
10 órája

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Labdarúgó NB I
12 órája

Kihagytak egy büntetőt, de Raemaekers megszerezte a győztes gólt a Fradinak – videó

Labdarúgó NB I
13 órája

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Labdarúgó NB I
13 órája
Ezek is érdekelhetik