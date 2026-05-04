Bognár Györgyöt nem a kapott gólok hozzák ki a sodrából

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (2–2)

Paks, Paksi FC Stadion, 3437 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Horváth Kevin (5. – 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (90+5.), ill. Lang (7.), Guerrero (44.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Jól jöttek ki a rangadóból, a szurkolók a régi Paksot láthatták az utolsó hazai bajnokin.

– Noha minőségben nem volt ekkora különbség a csapatok között, mint amit az eredmény mutat, a játékosok hozzáállásban kihozták azt, amit egy ilyen rangadó megkövetel.

– Mennyire volt bosszantó, hogy bár kétszer is vezetett a Paks az első félidőben, és jobban is játszott a DVSC-nél, nem tudott előnyt szerezni a szünetre?

– Az elmúlt öt-hat évben megszoktam, hogy kapunk gólokat, de azt is, hogy tudunk helyzeteket kialakítani és be is találunk. Nem a két kapott miatt voltam mérges vagy ideges, engem inkább a rossz passzok hoznak ki a sodromból.

– Ha nyer a csapata Diósgyőrben, egymás után harmadszor végez a dobogón. Nagy csalódást jelentene, ha nem sikerülne?

– Hektikus volt a tavaszunk, sok problémával küszködtünk. Ha már idáig eljutottunk, hogy a sorsunk csakis rajtunk múlik, természetesen csalódást jelentene, ha nem tudnánk élni vele.