Bognár Györgyöt nem a kapott gólok hozzák ki a sodrából
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (2–2)
Paks, Paksi FC Stadion, 3437 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth Kevin (5. – 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (90+5.), ill. Lang (7.), Guerrero (44.)
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Jól jöttek ki a rangadóból, a szurkolók a régi Paksot láthatták az utolsó hazai bajnokin.
– Noha minőségben nem volt ekkora különbség a csapatok között, mint amit az eredmény mutat, a játékosok hozzáállásban kihozták azt, amit egy ilyen rangadó megkövetel.
– Mennyire volt bosszantó, hogy bár kétszer is vezetett a Paks az első félidőben, és jobban is játszott a DVSC-nél, nem tudott előnyt szerezni a szünetre?
– Az elmúlt öt-hat évben megszoktam, hogy kapunk gólokat, de azt is, hogy tudunk helyzeteket kialakítani és be is találunk. Nem a két kapott miatt voltam mérges vagy ideges, engem inkább a rossz passzok hoznak ki a sodromból.
– Ha nyer a csapata Diósgyőrben, egymás után harmadszor végez a dobogón. Nagy csalódást jelentene, ha nem sikerülne?
– Hektikus volt a tavaszunk, sok problémával küszködtünk. Ha már idáig eljutottunk, hogy a sorsunk csakis rajtunk múlik, természetesen csalódást jelentene, ha nem tudnánk élni vele.
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– Kétszer is egyenlített a Loki, a harmadik hazai gólra azonban már nem tudott válaszolni. Csalódott?
– Nehéz értékelni, hiszen öt gólt kaptunk. Az első játékrész kemény csatát hozott, kétszer is sikerült egyenlíteni, aztán fordulás után hiába játszott jobban a csapat, egy szöglet után újabb gólt szerzett a Paks, és onnantól jöttek a hibák. Egyértelmű, hogy tanulni kell ebből a találkozóból.
– A DVSC-re nem jellemző, hogy ilyen sok gólt kap. Miben kellett volna többet nyújtani, hogy legalább egy pontot szerezzenek?
– Általában jó a védekezésünk, azonban úgy láttam, ezúttal a második félidőben fejben többen nem voltak ott a mérkőzésen. Ettől még bízom a játékosokban, és persze abban a folyamatban is, amelyben vagyunk.
– Lépéshátrányba került a DVSC a bronzéremért zajló küzdelemben – lát esélyt a dobogó elérésére?
– Természetesen, de azzal is tisztában vagyok, már nem mi alakítjuk a sorsunkat. Ettől még büszke vagyok a játékosokra, a csodálatos szezonra, készülünk az idényzáró mérkőzésre, és megpróbáljuk megvalósítani az álmunkat.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21