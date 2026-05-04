Nemzeti Sportrádió

Bognár Györgyöt nem a kapott gólok hozzák ki a sodrából

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2026.05.04. 06:51
null
A Paks hétgólos meccsen verte a Debrecent (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB I Sergio Navarro Paks Bognár Győrgy Debrecen
Ahogy beszámoltunk róla, a Paksi FC hazai pályán 5–2-re győzte le a Debreceni VSCt a labdarúgó NB I 32. fordulójában. Így látták a mérkőzést a vezetőedzők.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (2–2)
Paks, Paksi FC Stadion, 3437 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth Kevin (5. – 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (90+5.), ill. Lang (7.), Guerrero (44.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Jól jöttek ki a rangadóból, a szurkolók a régi Paksot láthatták az utolsó hazai bajnokin.     
– Noha minőségben nem volt ekkora különbség a csapatok között, mint amit az eredmény mutat, a játékosok hozzáállásban kihozták azt, amit egy ilyen rangadó megkövetel.

– Mennyire volt bosszantó, hogy bár kétszer is vezetett a Paks az első félidőben, és jobban is játszott a DVSC-nél, nem tudott előnyt szerezni a szünetre?     
– Az elmúlt öt-hat évben megszoktam, hogy kapunk gólokat, de azt is, hogy tudunk helyzeteket kialakítani és be is találunk. Nem a két kapott miatt voltam mérges vagy ideges, engem inkább a rossz passzok hoznak ki a sodromból.

– Ha nyer a csapata Diósgyőrben, egymás után harmadszor végez a dobogón. Nagy csalódást jelentene, ha nem sikerülne?     
– Hektikus volt a tavaszunk, sok problémával küszködtünk. Ha már idáig eljutottunk, hogy a sorsunk csakis rajtunk múlik, természetesen csalódást jelentene, ha nem tudnánk élni vele.

Labdarúgó NB I
18 órája

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte a DVSC-t, és meg is előzte

A Debrecen kétszer egyenlített, ám a második félidőben a zöld-fehérek háromszor is betaláltak, és feljöttek a tabella harmadik helyére.

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője 

– Kétszer is egyenlített a Loki, a harmadik hazai gólra azonban már nem tudott válaszolni. Csalódott?     
– Nehéz értékelni, hiszen öt gólt kaptunk. Az első játékrész kemény csatát hozott, kétszer is sikerült egyenlíteni, aztán fordulás után hiába játszott jobban a csapat, egy szöglet után újabb gólt szerzett a Paks, és onnantól jöttek a hibák. Egyértelmű, hogy tanulni kell ebből a találkozóból.

– A DVSC-re nem jellemző, hogy ilyen sok gólt kap. Miben kellett volna többet nyújtani, hogy legalább egy pontot szerezzenek?     
– Általában jó a védekezésünk, azonban úgy láttam, ezúttal a második félidőben fejben többen nem voltak ott a mérkőzésen. Ettől még bízom a játékosokban, és persze abban a folyamatban is, amelyben vagyunk.

– Lépéshátrányba került a DVSC a bronzéremért zajló küzdelemben – lát esélyt a dobogó elérésére?     
– Természetesen, de azzal is tisztában vagyok, már nem mi alakítjuk a sorsunkat. Ettől még büszke vagyok a játékosokra, a csodálatos szezonra, készülünk az idényzáró mérkőzésre, és megpróbáljuk megvalósítani az álmunkat.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

 

NB I Sergio Navarro Paks Bognár Győrgy Debrecen
Legfrissebb hírek

Győri ünnep Tatabányán, könnyed játékkal lett kupagyőztes az ETO

Kézilabda
13 órája

Újpest: három játékostól már elköszöntek, de mások is távozhatnak

Labdarúgó NB I
15 órája

Az öt gólt szerző FTC kiütötte az Újpestet – az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben

Labdarúgó NB I
15 órája

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte a DVSC-t, és meg is előzte

Labdarúgó NB I
18 órája

Révész Attila: A jelenlegi keret ötven százaléka nem alkalmas az NB I-re

Labdarúgó NB I
21 órája

Szűcs Tamás szerint ütőképes marad a bronzéremre hajtó Loki

Labdarúgó NB I
21 órája

Arne Maier: A megérzésem, a szívem és Dárdai Pál Újpestre húzott

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:20

Tanulmányokra várva – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 0:25
Ezek is érdekelhetik